“이시우 코치와 원포인트 골프 레슨”… 일동후디스, 클래스 참가자 모집

일동후디스가 ‘하이뮨 아미노포텐’ 앰배서더인 이시우 코치와 함께하는 원포인트 레슨 클래스 참가자를 모집한다고 24일 밝혔다.
이번 클래스는 하이뮨 아미노포텐과 이 코치가 함께하는 첫 번째 프로그램으로, 골프에 진심인 일반인 골퍼들에게 전문적인 코칭 경험을 제공하기 위해 기획됐다.
포인트 레슨 클래스에서는 이 코치가 직접 스윙 교정 및 실전 테크닉을 지도한다. 코치와의 질의응답을 통해 골프에 대한 궁금증을 해소하는 시간도 마련된다. 이밖에 시식 이벤트와 럭키드로우 등의 프로그램도 준비될 예정이다.
응모 방법은 내달 31일까지 일동후디스 네이버 스토어, 후디스 헬스케어 네이버 스토어, 후디스 몰 등에서 하이뮨 제품을 10만 원 이상 구매한 뒤 별도의 응모 페이지를 통해 신청서를 제출하면 된다. 추첨을 통해 총 15명이 선정되며, 당첨자는 4월 15일 발표된다.
일동후디스 관계자는 “일동후디스를 사랑해주시는 소비자를 위해 국내 1위 골프 교습가에게 직접 배울 수 있는 특별한 기회를 마련하게 됐다”며 “앞으로도 이 코치와 함께 일반인 골퍼를 위한 다양한 퍼포먼스 콘텐츠를 준비하고 있으니 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.
한편 이 코치는 리디아 고, 박현경, 김수지, 김주형 등 국내외 최정상급 프로 선수를 지도해 온 베테랑 코치로, 올해 1월부터 하이뮨 아미노포텐의 공식 앰배서더로 활동하고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
