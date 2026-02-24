네이버클라우드 등 6개사 참여, 차세대 AI 통합 플랫폼 ‘Project DI’ 출범

지난 1월 모로코 카사블랑카서 공동 MOU 체결
현실과 가상 아우르는 ‘다층적 공간’ 구축
AI가 사용자 대신 경제·여가 활동 등 수행
‘통합형 AI 에이전트’와 ‘서버리스’ 기술 결합
네이버클라우드, 블룸테크놀로지, 크레타, 이오그라운드, 로이드캐피탈, 넥서스 코어 시스템즈 등 6개사가 지난 1월 모로코 카사블랑카에서 AI 통합 플랫폼 ‘Project DI(Project Digital Integration)’ 구축을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.
이번 프로젝트는 특정 기업 주도가 아닌 기술·기획·콘텐츠·사업 개발 등 분야별 기업들이 연합하여 추진하는 공동 프로젝트다.
Project DI의 핵심 비전은 ‘다층적 공간에서의 삶의 확장’이다. 이는 현실 세계(Real World)과 가상 세계(Virtual World)가 분리되지 않고 하나의 거대한 세계관으로 연결되는 개념이다. 사용자는 자신의 목적에 따라 수많은 ‘AI 아바타’와 ‘페르소나’를 생성해 현실의 행정·금융 업무부터 가상의 게임, 엔터테인먼트 활동까지 동시에 수행한다.
Project DI는 AI 기반 디지털 트윈과 멀티버스를 활용해 기존 가상현실의 접속 방식과 콘텐츠 부재 문제를 보완한다. AI 페르소나가 사용자의 성향을 학습하여 사용자의 비접속 시에도 가상 공간 내에서 생산, 경제 활동, 사회적 교류를 수행하는 방식이다.
핵심 경쟁력은 네이버클라우드의 강력한 데이터 운영 역량과 이를 기반으로 한 ‘통합형 AI 에이전트’ 기술에 있다. 네이버클라우드는 사용자의 생애 전반에 걸친 방대한 데이터와 고유 정보를 네이버클라우드에 안전하게 축적·관리하며 이를 바탕으로 사용자를 가장 잘 이해하는 최적화된 AI 에이전트를 생성한다.
이 AI 에이전트는 단일 모델에 의존하지 않고 상황과 목적에 따라 외부의 다양한 생성형·추론형 AI 모델을 적재적소에 선별하여 연동하는 ‘오케스트레이터’ 역할을 수행한다.
이러한 고도화된 AI 에이전트 시스템은 블룸테크놀로지의 ‘로커스체인’ 기술과 결합해 폭발적인 시너지를 낸다. 로커스체인은 프로젝트 DI의 DID(Decentralized Identifier )인증과 탈중앙화 자산(RWA 등)의 거래를 책임질 뿐 아니라, 고유의 서버리스(Serverless) 분산 네트워크 기술을 제공해 네이버클라우드가 관리하는 사용자 데이터를 기반으로 수억 명의 유저와 수십억 개의 AI 에이전트가 동시에 각종 서비스를 이용할 때 발생하는 데이터 트래픽 병목 현상과 천문학적인 비용 문제를 해결한다.
네이버클라우드의 AI 에이전트 기술과 로커스체인의 인프라를 결합해 B2G, B2B, B2C 및 M2M(사물 간) 거래를 지원하는 AI 플랫폼 구축을 추진한다. 이를 통해 중앙화 및 탈중앙화 자산과 서비스를 통합 관리할 계획이다.
이번 프로젝트는 각 분야 최고 기업들이 기술과 경험, 자본을 최적화해 플랫폼의 완성도를 높이는 구조로 진행된다. 우선 크레타는 AI와 게임, 디지털 문화를 연결하는 핵심 축을 담당한다. 크레타에서는 ‘리그 오브 레전드’의 성공을 이끈 토마스 부(Thomas Vu), ‘포트리스’의 아버지 윤석호, ‘아이온’의 장주형 등 국내외 게임 산업의 거장들이 합류해 AI와 결합된 인터랙티브 콘텐츠를 개발 중이다. 이들은 콘텐츠를 통해 사용자의 플랫폼 체류 시간을 늘리고 아바타의 정체성을 형성하는 핵심적인 역할을 수행한다.
네이버 창업 멤버이자 검색, 커뮤니티, 상거래 등을 설계해 온 권혁일 이사장이 이끄는 이오그라운드는 인간의 경험을 AI로 번역하고 사용자 경험(UX) 설계를 주도한다. 현재 개발중인 ‘쿠아바타’를 통해 축적된 기술을 바탕으로, AI 아바타가 인간의 삶에 자연스럽게 스며들 수 있도록 시스템 전반의 구조를 설계하고 방향성을 제시한다.
로이드캐피탈은 글로벌 사업 개발 및 금융 구조 설계를 맡아 정부(B2G) 및 대형 민간 프로젝트와의 연결을 지원한다. 그리고 자회사 넥서스 코어 시스템즈는 엔비디아(NVIDIA) 유럽·중동·아프리카 총괄 부사장 출신인 자프 주이더벨트(Jaap Zuiderveld)의 지휘 아래 글로벌 AI 데이터센터 전략 수립과 하드웨어 인프라 제공을 책임진다.
프로젝트 관계자는 “Project DI는 정부 문서 처리와 같은 공공 영역부터 게임 속 자아 실현까지, AI 아바타를 통해 인간의 경험과 시간을 무한히 확장하는 실용적이고 혁신적인 디지털 생태계를 만들어 낼 것”이라고 말했다.
이어 “단순 조력자에 머무는 기존 AI 플랫폼들과 달리, Project DI는 인간 생애 전반을 지원하는 통합 서비스를 넘어 수많은 디지털 세계에서 입체적으로 연결된 삶을 가능케 할 것”이라며, “이는 결과적으로 우리가 상상할 수 없을 만큼 확장된 ‘다층적 사회·인격’으로 살아갈 다음 세대 문명의 시발점이 될 것”이라고 강조했다.
댓글 0