해통령 코인육수, 구매량 200% 급증에 생산라인 풀가동

육수 브랜드 해통령이 최근 구매량 급증에 따라 생산라인을 풀가동하고 있다고 밝혔다. 해통령을 운영하는 빅마마씨푸드㈜는 지난 해 가을 이후 코인 육수 구매량이 전년 동기 대비 200% 증가하며 생산 가동률 역시 급상승했다고 설명했다.
회사 측은 “이정현을 모델로 한 TV광고 이후 신규 소비자 유입이 단기간에 급증한 것이 주요 원인”이라고 분석했다. 이어 “수요 증가 속도가 공급 확대 속도를 상회하면서 주요 할인점을 중심으로 품절 현상이 나타나고 있으며, 일부 매장에서는 입고 직후 제품이 빠르게 소진되는 상황이 반복되고 있다”고 전했다.
해통령은 코인육수 시장 초창기부터 제품을 선보여온 원조 격 브랜드로, 최근 식품 대기업들의 시장 진입으로 경쟁이 심화된 상황에서도 40~60대 주부를 중심으로 한 충성 고객층을 기반으로 성장세를 이어가고 있다.
해통령은 통영 산지에서 선별한 원물을 기반으로 자체 공장에서 제조하는 산지 연계 생산 시스템을 구축하고 있다. 원물 소싱부터 생산, 브랜드 운영까지 이어지는 수직 통합 구조를 통해 주문량 증가에도 품질 일관성과 생산 효율을 유지하고 있다. 다만 주문량 급증으로 주요 할인점 매대에서는 일시적인 품절이 발생하고 있다는 것이 회사 측의 설명이다.
회사 관계자는 “직원들이 새벽까지 제품을 생산하며, 물량 공급 안정화에 최선을 다하고 있다”며 “마트 방문 시 매대에 제품이 없더라도 매장 재고를 한 번 더 확인하면 도움이 된다”고 전했다.
