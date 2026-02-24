설 연휴 귀성객 발길에… 맥도날드 비수도권 매출 23.5% ‘껑충’

한국맥도날드는 설 연휴 기간 귀성객을 중심으로 비수도권 매장을 찾는 발길이 평소보다 늘어났다고 24일 밝혔다. 가족 및 친지 단위 구매 등의 영향으로 구매량 또한 증가하는 경향을 보였다고 설명했다.
한국맥도날드가 공식 앱 주문 데이터를 통해 최근 3년 설 연휴 기간 매출 추이를 분석해 이날 발표한 조사 결과에 따르면 연휴 기간 비수도권 매장의 매출은 전주 대비 23.5%, 방문객 수는 9.7% 증가한 것으로 집계됐다. 최근 3년간의 데이터를 분석한 결과에서도 연휴 기간 비수도권 매장의 평균 매출과 방문객 수는 각각 20.2%, 6.6% 증가한 것으로 나타났다.
1회 방문당 평균 구매 금액도 늘어나는 경향을 보였다. 올해 설 연휴 기간 평균 구매 금액은 전주보다 약 12.4% 상승했으며, 최근 3년간 평균 증가율은 12.8%로 나타났다. 귀성·귀경 당시 가족 및 친지 단위의 이동 및 모임이 늘어나면서 구매 패턴에 영향을 미친 것으로 해석된다.
한국맥도날드 관계자는 “설 명절 기간 특유의 따뜻한 분위기 속 귀성·귀경길에서 온 가족이 다양한 메뉴를 함께 즐기려는 경향이 이번 수치에도 반영된 것으로 보고 있다”며 “앞으로도 고객들이 일상 속에서 ‘기분 좋은 순간’을 경험할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
