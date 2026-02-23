GS건설, 임직원 가족과 함께 두루미 탐조 활동 진행

GS건설이 세계자연기금(WWF)과 함께 임직원 가족을 대상으로 한 ‘철원 두루미 탐조 가족프로그램’을 진행했다고 23일 밝혔다. 환경 보호와 ESG 경영 실천 일환이다.
GS건설에 따르면 지난 22일 초등학생 이하 자녀를 둔 임직원 가족들 80여 명은 강원도 철원 DMZ 일대에서 진행된 두루미 탐조 활동 프로그램에 참여했다.
참가자들은 WWF 전문가들과 함께 두루미 생태 교육을 받고 한탄강과 민간인 통제선 인근 지역에서 월동 중인 두루미를 직접 관찰했다. 또한 가공지선 철거, 무논 조성 등 두루미 서식지 보전 활동에 대한 설명을 들으며 DMZ 생태계의 환경적 가치와 보전 필요성을 이해하는 시간을 가졌다.
이번 행사는 지난해 말 GS건설이 한국 WWF에 전달한 기부금의 후속 프로그램으로 마련됐다고 한다. 임직원들이 1년간 모은 성금은 향후 DMZ와 철원 일대에 도래하는 멸종위기종 두루미와 서식지 보호에 사용될 예정이다.
GS건설은 단순한 기부를 넘어 임직원과 가족이 직접 현장을 방문해 생태 보호의 중요성을 체험할 수 있도록 이번 행사를 기획했다고 설명했다. 미래 세대에게 자연보호와 환경 보전의 의미를 전달하고 지속 가능한 사회공헌 문화를 확산한다는 취지다.
GS건설 관계자는 “앞으로도 기부·참여·확산으로 이어지는 선순환형 ESG 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 공존하는 기업의 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 GS건설은 남촌재단과 함께하는 ‘따뜻한 겨울나기’ 사업, ‘꿈과 희망의 공부방’ 및 ‘놀이터’ 조성 등 다양한 사회공헌활동을 통해 보호가 필요한 미래세대의 성장을 지원하고 있다.
