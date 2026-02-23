에타솔리드, ‘알케미스트 시카고’ Phase 2 선정…북미시장 진출 추진

친환경 고압 질소 발포 성형 기술 스타트업 에타솔리드(Etat’H Solide, 대표 강재)가 미국 딥테크 전문 액셀러레이터 ‘알케미스트 시카고(Alchemist Chicago)’ Phase2에 최종 선정됐다고 밝혔다.
알케미스트 시카고는 실리콘밸리 기반의 글로벌 액셀러레이터 ‘알케미스트 액셀러레이터(Alchemist Accelerator)’와 미국 시카고대학교(University of Chicago) 산하 ‘폴스키 센터(Polsky Center)’가 공동 운영하는 딥테크 특화 프로그램이다. 기술 기반 스타트업을 선별해 투자 연계와 글로벌 네트워크 확장, 상업화 전략 고도화를 지원하는 체계를 갖추고 있다.
에타솔리드는 이번 Phase2 선정으로 알케미스트 시카고의 공식 투자 트랙에 포함되며, 미국 시장 진출과 함께 글로벌 투자자 및 산업 파트너 네트워크와의 연결 기회를 확보하게 됐다. 이를 통해 북미 시장에서의 사업 확장과 후속 투자 유치 기반 마련에 속도를 낼 계획이다.
에타솔리드는 고압 질소를 활용한 친환경 발포 성형 기술을 기반으로 플라스틱 제품의 무게를 최대 40%까지 경량화하면서도 강도를 유지·향상시키는 제조 솔루션을 개발하고 있다. 해당 기술은 원재료 절감과 탄소 배출 저감, 생산 효율 개선을 목표로 하며, ESG 기준이 강화되는 글로벌 제조 산업 내 적용을 추진 중이다. 특히 자동차, 산업 부품, 소비재 분야에서 친환경 경량화 수요가 발생함에 따라 관련 기술의 상용화 절차를 밟고 있다.
회사 관계자는 “이번 알케미스트 시카고 Phase2 선정은 기술의 구체적인 구현 가능성을 검토받은 결과”라며 “미국을 시작으로 글로벌 친환경 제조 시장에서 사업 범위를 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
최근 글로벌 액셀러레이터를 통한 해외 투자 연계는 국내 기술 스타트업의 성장 경로 중 하나로 활용되고 있다. 에타솔리드는 이번 선정을 통해 북미 딥테크 투자 생태계에 진입하며 제조 혁신 기술의 글로벌 시장 진입을 시도하고 있다.
