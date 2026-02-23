“4명 중 1명 이용”…현대그린푸드, 구내식당 간편식 이용 비중 역대 최대

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 23일 17시 29분

글자크기 설정

현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 지난해 단체급식 사업장 전체 식수 가운데 간편식 코너 이용 비중이 28%로 역대 최고치였다고 23일 밝혔다. 2022년 4%대에 머물렀던 것과 비교하면 3년 만에 7배 가까이 증가한 수치다.

간편식 확대는 자체 제조 품목 수를 대폭 늘린 전략이 주효했다는 분석이다. 현대그린푸드는 2020년 1000억 원을 투자해 전문 식품 제조시설 ‘스마트푸드센터’를 구축한 이후 간편식 품목을 기존 30종에서 650종으로 확대했다.

#현대백화점그룹#현대그린푸드#단체급식#간편식#식수 비중#스마트푸드센터#식품 제조시설#품목 확대#식품 산업#투자
김다연 기자 damong@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스