KDI대학원, 교육국제화역량 4주기 신규 인증 …6년 연속 ‘우수인증대학’ 선정

교육국제화역량 4주기 첫 평가 통과… 4년간 인증 자격 확보
2025년 불법 체류율 0% 기록 …유학생 관리·교육 역량 입증

사진 제공=KDI국제정책대학원
KDI국제정책대학원(원장 김준경, 이하 KDI대학원)은 교육부와 법무부가 주관하는 ‘2025년 교육국제화역량 인증제(IEQAS)’ 평가에서 제4주기 신규 인증대학으로 선정됨과 동시에 6년 연속 최고 등급인 ‘우수인증대학’ 지위를 획득했다고 밝혔다.

이번 평가는 제4주기(2026~2030년) 인증제를 적용하는 첫 심사다. KDI대학원은 강화된 심사 기준을 충족해 제3주기(2022년 3월~2026년 2월) 인증에 이어 향후 4년(2026년 3월~2030년 2월)간 인증대학 자격을 유지하게 됐다. 아울러 평가 결과의 우수성을 인정받아 1년 (2026년 3월~2027년 2월)간 ‘우수인증대학’으로 선정됐다.

교육국제화역량 인증제는 대학의 국제화 역량을 제고하고 유학생의 불법 체류를 예방하기 위해 시행되는 제도로 △불법 체류율 △중도 탈락률 △유학생 등록금 부담률 △유학생 생활 및 진로 지원 등 핵심 지표를 종합적으로 평가한다. 이번 4주기 평가부터는 대학의 행정 부담은 완화하는 한편, 유학생 관리가 미흡한 대학에 대한 제재를 강화하는 등 질적 관리의 중요성이 강조됐다.

‘우수인증대학’은 전체 인증대학 가운데 국제화 역량이 우수한 일부 대학에 부여되는 등급이다. 이를 위해서는 △최근 3년 이상 인증 유지 △불법 체류율 2% 미만(1,000명 미만 대학 기준) △평가 세부 항목 90% 이상 충족 등의 요건을 모두 충족해야 한다. KDI대학원은 국제대학원 중 유일하게 6년 연속 지위를 유지하며 유학생 관리 및 교육 역량을 입증했다.

KDI대학원은 이번 평가에서 2025년 불법 체류율 0%를 기록했다. 또 신입생 대상 ‘온라인 예비학기 프로그램’과 ‘입국 전 현지 동문회 오리엔테이션’ 등 차별화된 정착 지원 프로그램을 운영해 국제화 역량 측면에서 긍정적인 평가를 받았다.

KDI대학원은 우수인증대학으로 선정됨에 따라 △사증(비자) 발급 절차 간소화 △교육부 공식 사이트(한국유학종합시스템) 내 우수인증대학 표기 △정부초청장학생(GKS) 사업 신청 시 가점 부여 등의 혜택을 받게 된다.

최용석 기자 duck8@donga.com
