KDI대학원, 교육국제화역량 4주기 신규 인증 …6년 연속 ‘우수인증대학’ 선정

교육국제화역량 4주기 첫 평가 통과… 4년간 인증 자격 확보
2025년 불법 체류율 0% 기록 …유학생 관리·교육 역량 입증
KDI국제정책대학원(원장 김준경, 이하 KDI대학원)은 교육부와 법무부가 주관하는 ‘2025년 교육국제화역량 인증제(IEQAS)’ 평가에서 제4주기 신규 인증대학으로 선정됨과 동시에 6년 연속 최고 등급인 ‘우수인증대학’ 지위를 획득했다고 밝혔다.
이번 평가는 제4주기(2026~2030년) 인증제를 적용하는 첫 심사다. KDI대학원은 강화된 심사 기준을 충족해 제3주기(2022년 3월~2026년 2월) 인증에 이어 향후 4년(2026년 3월~2030년 2월)간 인증대학 자격을 유지하게 됐다. 아울러 평가 결과의 우수성을 인정받아 1년 (2026년 3월~2027년 2월)간 ‘우수인증대학’으로 선정됐다.
교육국제화역량 인증제는 대학의 국제화 역량을 제고하고 유학생의 불법 체류를 예방하기 위해 시행되는 제도로 △불법 체류율 △중도 탈락률 △유학생 등록금 부담률 △유학생 생활 및 진로 지원 등 핵심 지표를 종합적으로 평가한다. 이번 4주기 평가부터는 대학의 행정 부담은 완화하는 한편, 유학생 관리가 미흡한 대학에 대한 제재를 강화하는 등 질적 관리의 중요성이 강조됐다.
‘우수인증대학’은 전체 인증대학 가운데 국제화 역량이 우수한 일부 대학에 부여되는 등급이다. 이를 위해서는 △최근 3년 이상 인증 유지 △불법 체류율 2% 미만(1,000명 미만 대학 기준) △평가 세부 항목 90% 이상 충족 등의 요건을 모두 충족해야 한다. KDI대학원은 국제대학원 중 유일하게 6년 연속 지위를 유지하며 유학생 관리 및 교육 역량을 입증했다.
KDI대학원은 이번 평가에서 2025년 불법 체류율 0%를 기록했다. 또 신입생 대상 ‘온라인 예비학기 프로그램’과 ‘입국 전 현지 동문회 오리엔테이션’ 등 차별화된 정착 지원 프로그램을 운영해 국제화 역량 측면에서 긍정적인 평가를 받았다.
KDI대학원은 우수인증대학으로 선정됨에 따라 △사증(비자) 발급 절차 간소화 △교육부 공식 사이트(한국유학종합시스템) 내 우수인증대학 표기 △정부초청장학생(GKS) 사업 신청 시 가점 부여 등의 혜택을 받게 된다.
