탑셀바이오헬스, 노원구청에 2년 연속 기부… 고객 참여 나눔까지 이어져

줄기세포 보관사업을 영위하고 있는 ㈜탑셀바이오헬스가 지난해에 이어 올해도 노원구청에 약 1,500만 원 상당의 기부 물품 및 기부금을 전달하며 지역사회 나눔 활동을 이어가고 있다.
이번 기부에는 탑셀바이오헬스 노원 고객센터 고객들이 자발적으로 모은 성금도 함께 전달돼 의미를 더했다. 기업뿐 아니라 고객까지 함께 참여한 나눔이라는 점에서 지역사회 상생의 모범 사례로 평가받고 있다.
이번 기부 물품과 기부금은 노원구 내 취약계층 지원과 지역 복지 향상을 위한 다양한 사업에 활용될 예정이며, 주민들에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대된다.
탑셀바이오헬스 관계자는 “지난해에 이어 올해도 지역사회에 보탬이 될 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 건강 증진에 기여하는 기업으로서 사회적 책임을 지속적으로 실천해 나가겠다”고 밝혔다.
노원구청 측 역시 지속적인 기부와 고객 참여 나눔에 감사의 뜻을 전하며, 전달된 성금을 지역 복지 향상을 위해 의미 있게 활용하겠다고 전했다.
한편 탑셀바이오헬스는 줄기세포 보관사업을 중심으로 개인 건강 관리와 미래 의료 대비에 기여하는 바이오 기업으로, 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 함께 성장하는 기업 가치를 실천하고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
