LG에너지솔루션, 4000억 원 규모 회사채 발행 추진

LG에너지솔루션이 대규모 회사채 발행에 나선다.
LG에너지솔루션은 회사채 발행을 위한 증권신고서를 금융감독원에 제출했다고 20일 밝혔다.
이번 회사채는 2년물, 3년물, 5년물, 10년물로 구성되어 있고 발행 신고금액은 총 4000억 원 규모다. 24일 기관투자자를 대상으로 한 수요예측을 실시할 예정이며 결과에 따라 증액 발행을 검토할 계획이다.
발행가액과 확정 이자율 등 구체적 요건은 수요예측 결과에 따라 결정된다.
LG에너지솔루션이 원화 회사채를 발행하는 것은 이번이 네 번째다. 지난 2023년 1조 원 규모의 첫 회사채 발행을 시작으로 매년 안정적인 발행 기조를 이어가고 있다.
한편 LG에너지솔루션은 안정적인 재무구조와 산업 내 선도적인 시장지위를 인정받아 한국신용평가, NICE신용평가 등 국내 신용평가사로부터 신용등급 AA0(안정적) 평가를 받았다.
