작년 서울 집합건물 생애 최초 매수자 30대 비율 역대 최대

지난해 서울지역 집합건물(아파트·연립·오피스텔 등) 생애 최초 매수자의 절반이 30대인 것으로 나타났다. 이는 2010년 관련 통계가 공개된 이후 역대 최대 규모다.
19일 대법원 등기정보광장에 공개된 서울 집합건물 생애최초 매수자(등기 기준)의 연령대별 현황을 분석한 결과 전체 생애최초 등기 건수 6만1161건 중 30대의 매수 건수는 3만482건으로 절반에 가까운 49.84%에 달했다. 2024년(45.98%)보다 4%포인트 가까이 늘어난 수치로 역대 가장 큰 규모다. 30대 매수 비중은 한국은행이 기준금리를 0.5%포인트씩 인상하고, 집값이 하락했던 2022년에 36.66%까지 줄었다가 2023년 42.93%로 늘어난 뒤 3년 연속 증가 추세를 보이고 있다.
지난해 30대 생애최초 매수 비중이 크게 증가한 것은 6·27, 10·15 대책으로 인한 대출 규제가 영향을 미친 것으로 풀이된다. 대출 한도가 낮아져 일반 대출 수요가 감소한 반면, 상대적으로 규제가 적은 신혼부부 주택구입자금이나 신생아 특례 디딤돌 대출 등 정책자금 이용자들을 중심으로 매수가 이뤄진 영향이다. 지난해 아파트값이 크게 오르면서 30대의 매수 심리를 부추겼다는 지적도 나온다.
10·15대책 이후 거래량 자체는 줄었지만 생애최초 매수자 중 30대 비중은 올해 1월에도 높은 수준을 유지하고 있다. 올해 1월 매매로 등기한 서울의 집합건물 1만5천757건 가운데 생애최초 매수자의 등기 건은 6554건(42.08%)이며, 이 중 30대가 3520건을 사들여 전체의 53.71%를 차지한다. 통상 등기는 계약 후 2∼3개월 뒤에 이뤄지는 것을 고려하면 올해 1월 등기분은 주로 작년 10∼11월에 계약이 이뤄진 것으로 보인다.
댓글 0