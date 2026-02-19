헤어플러스X위글위글, 2026년 새해 합동 기부 진행

헤어케어 브랜드 헤어플러스와 잡화 브랜드 위글위글이 취약계층을 위한 합동 기부를 진행한다고 밝혔다.
이번 기부는 지난해 9월 출시한 콜라보레이션 제품의 성과에 대한 보답 차원에서 진행됐다. 양사는 2026년 새해 첫 공식 활동으로 합동 기부를 선택했다.
기부 물품은 헤어플러스×위글위글 콜라보 에디션으로 구성됐다. 기부처는 공생복지재단 가온누리, 다흰주간보호센터, 기독복지선교회, 복지마을, 송파구청 등이다.
위글위글 관계자는 “양사의 협업이 제품 출시를 넘어 사회에 기여하는 계기가 됐다”며 “앞으로도 사회공헌 활동을 이어갈 예정”이라고 밝혔다.
헤어플러스 관계자는 “위글위글과 함께 새해를 시작하게 됐다”면서 “소외된 이웃들에게 도움이 되길 바란다”고 말했다. 이어 “이번 기부를 기점으로 2026년 한 해 동안 다양한 사회공헌 활동과 혁신적인 제품 라인업을 통해 국내외 뷰티 시장 점유율을 더욱 공고히 할 것”이라고 덧붙였다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0