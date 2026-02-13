태양보건안전, 교육부 장관상 수상… 사회공헌과 안전 경영 지속

생활 안전용품 기업 태양보건안전은 지난해 교육부 장관상을 수상한 이후에도 사회공헌 활동과 안전 경영을 이어가고 있다고 13일 밝혔다 .
태양보건안전은 산업현장 안전용품과 개인 보호구, 생활 방역·위생 제품, 보건 안전 장비 등 주요 제품을 공급하는 기업이다. 학교, 공공기관, 병원, 복지시설 등 다양한 교육·보건 현장에서 폭넓게 활용되고 있다.
회사는 학생과 시민의 생명 보호를 기업 경영의 최상위 가치로 두고 안전 중심 경영을 지속해 왔고 그 공로를 인정받아 지난해 12월 교육부 장관상을 수상했다고 전했다.
태양보건안전 관계자는 “사회적 기업 및 협동조합과 협력해 취약계층 일자리 창출에 기여하고 있고 국제문화교류재단(ICCF)과 함께 소년소녀 가장, 저소득층 학생, 독거 어르신 대상 생활 안전용품 지원과 정기 봉사를 진행하고 있다”고 설명했다.
정재은 태양보건안전 대표는 “수상은 끝이 아니라 책임의 시작이라고 생각한다”면서 “앞으로도 안전 산업 발전과 지역사회와 함께 성장하는 기업으로 자리매김하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
