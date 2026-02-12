SK바이오팜, 美 현지 세일즈 미팅 개최… 본사·미국 법인 협업 강화

SK바이오팜은 미국 법인 SK라이프사이언스가 지난 9일부터 12일까지 미국 플로리다주 올랜도에서 ‘2026 내셔널 세일즈 미팅(National Sales Meeting)’을 개최했다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 SK바이오팜의 뇌전증 치료제 세노바메이트(미국 제품명 엑스코프리) 출시 이후 매년 열리고 있고 올해로 7회째를 맞았다. 행사에는 이동훈 SK바이오팜 사장을 비롯해 국내외 임직원 290여 명이 참석했고 미 현지 법인 전 구성원이 참여해 지난해 성과를 공유하고 향후 세일즈 전략을 논의했다. 올해 슬로건은 구성원의 자발적 실행과 주도적 성장을 강조하는 의미에서 ‘We Will’로 정했다.
이번 미팅의 핵심 주제는 본사와 미국 법인 간 협업을 강화하는 ‘원 팀’ 전략이다. 연구개발, 전략, 마케팅 등 각 영역의 전문성을 바탕으로 본사와 미국 법인이 동일한 방향과 우선순위 아래 협력해 세노바메이트 사업 경쟁력을 높이고 항암 분야로 사업 영역을 확장하기 위한 조직 운영 전략이다.
SK바이오팜은 영업 역량 강화 프로그램을 진행하고 환자와 의료진 등 다양한 관점의 강연과 영업 인력 주도의 워크숍을 통해 최신 마케팅 트렌드와 현장 실행력을 높이는 데 집중한다는 방침이다.
한편 세노바메이트는 2025년 미국 시장에서 전년 대비 약 44% 성장한 6303억 원의 매출을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. SK바이오팜과 SK라이프사이언스는 의료진 맞춤형 마케팅과 처방 점유율 확대 전략을 통해 글로벌 블록버스터 도약을 가속화한다는 계획이다.
이동훈 SK바이오팜 사장은 “공통된 목표와 우선순위를 바탕으로 조직 간 경계를 허물고 같은 방향으로 나아가는 것이 ‘원 팀’ 전략의 핵심”이라면서 “세노바메이트의 성과를 기반으로 사업 확장을 추진하고 구성원 모두가 성장을 주도하는 조직 문화를 정착시키겠다”고 말했다.
