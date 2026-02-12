알투이랩, 코벳 동물병원과 협력… 반려동물 감염관리 사업 본격화

병원에서 가정까지 이어지는 ‘통합 위생관리 체계’ 구축
알투이랩은 코벳 동물병원과 협력을 통해 펫 전용 탈취 제품 ‘슈퍼스노우 홈앤펫’과 각종 균주에 강력한 사멸 효과를 갖춘 ‘슈퍼스노우 닥터프로 와입스’의 공급 및 판매를 본격화한다고 밝혔다. 이번 협력은 병원 내 감염관리를 강화하고 가정에서도 위생관리가 연계되도록 함으로써 병원과 일상을 아우르는 빈틈 없는 통합 위생관리 체계를 구축하기 위한 전략의 일환이다.
알투이랩은 특허 기반 살균 기술을 바탕으로 다양한 의료·생활 환경에 적용 가능한 위생·감염관리 기술력을 강화해 왔다. 최근에는 요양병원 등 의료시설을 대상으로 시범사업을 진행하며 실제 현장에서 기술 효과를 검증했다.
이번에 공급되는 ‘홈앤펫’과 ‘닥터프로 와입스’는 반려동물 생활 공간의 냄새 제거와 세균 억제를 동시에 고려한 위생 관리 제품이다. 병원은 물론 가정에서도 손쉽게 사용할 수 있도록 설계돼 보호자의 편의성을 높였으며, 일상적인 사용만으로도 감염관리와 청결한 생활 환경 유지에 효과적이다.
‘닥터프로 와입스’는 반려동물의 분변이나 오염 부위를 간편하게 닦아낼 수 있는 제품으로, 세균 및 바이러스 사멸과 표면 보호 효과를 통해 2차 감염 예방에 기여한다. 사람에게 전염될 수 있는 위생 문제 관리에도 활용 가능해 반려동물과 보호자 모두를 위한 통합 위생관리 제품이다.
알투이랩은 앞으로도 의료·펫케어 분야 파트너십을 확대하며 특허 살균 기술 ‘스파이커스 솔루션(SPIKERS SOLUTION)’을 바탕으로 위생관리 사업 영역을 지속적으로 확대할 계획이다.
아울러 일반 소비자들이 보다 편리하게 사용할 수 있는 ‘슈퍼스노우’ 브랜드를 론칭해 온라인은 물론 코벳 동물병원을 중심으로 한 오프라인 채널에서도 쉽게 구매할 수 있도록 유통망을 확대할 방침이다.
