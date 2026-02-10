JTI코리아, 7년 연속 ‘최고의 직장’ 선정… 조직·운영 부문 긍정 평가

JTI코리아가 글로벌 인사 평가 기관인 ‘최고 고용주 협회(Top Employers Institute)’가 주관하는 ‘최고의 직장(Top Employer)’에 7년 연속 선정됐다고 10일 밝혔다.
최고 고용주 협회는 기업이 직원들에게 최상의 근로 조건과 발전 기회를 제공하고 있는지를 종합적으로 조사해 매년 ‘최고의 직장’을 선정하고 있다. JTI코리아는 2020년 처음 선정됐으며, 올해는 6개 평가 부문 모두 전년보다 점수가 오르면서 7년 연속 이름을 올렸다.
특히 직원들을 위한 새로운 프로그램을 구축, 활용한 점을 인정받아 ‘조직(Shape)’ 및 ‘운영(Steer)’ 부문에서 성장세를 보였다.
조직 부문에서는 디지털 HR 및 AI 기반 프로그램을 적극 도입한 점을 높이 평가를 받았다. JTI코리아는 임직원들이 업무에 사용할 수 있는 사내 AI 챗봇 ‘챗 JTI (Chat JTI)’을 도입하고, 인사 관리와 채용 전반에 AI 기반 도구를 적용해 업무 효율성과 완성도를 높였다. 또한 사람을 돕는 수단으로 기술을 활용하는 조직 문화를 구축하면서, 데이터 보호 및 리스크 관리를 위한 교육도 병행하고 있다.
운영 부문에서는 ‘인재 전략(People Strategy)’ 항목에서 높은 점수를 받았다. JTI코리아는 해외 마켓들과 협력해 ‘인재 교류 프로그램(Talent Exchange)’을 적극 확대하고 있으며, 직원들의 체계적인 커리어 계획 수립을 도와주는 시스템을 새롭게 재정비함으로써 회사의 중장기적 방향성과 임직원의 커리어 발전을 함께 지원하고 있다는 점에서 긍정적인 평가를 받았다.
JTI코리아 관계자는 “JTI코리아가 7년 연속 ‘최고의 직장’에 선정된 것은 ‘사람’ 중심의 근무 환경을 조성하기 위해 회사와 임직원이 함께 노력하며 서로를 배려해 온 결과”라며 “앞으로도 신뢰를 기반으로 사람과 비즈니스가 함께 번영하는 환경을 만들고, 이 안에서 모두가 최고의 역량을 발휘할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.
