파마리서치 “차세대 나노 항암제, 美FDA 임상 1상 계획 승인”

파마리서치는 차세대 나노 항암제로 개발 중인 ‘PRD-101’이 미국 식품의약국(FDA)으로부터 임상 1상 시험계획(IND) 승인을 받았다고 6일 밝혔다.
PRD-101은 파마리서치의 특허 기술(DOT)로 제조된 뉴클레오티드를 항암 제형에 적용한 나노 항암제다. 파마리서치 측은 PRD-101에는 DOT 기술을 고도화한 ‘Advanced DOT’ 플랫폼이 적용됐다고 설명했다. Advanced DOT는 뉴클레오티드 기반 약물이 탑재될 수 있도록 설계된 약물 전달 플랫폼으로, 약물의 체내 체류시간을 증가시켜 생체 이용률을 극대화하는 것이 특징이다.
PRD-101은 파마리서치와 미국 캘리포니아대 어바인 연구진과의 협업을 통해 개발됐으며, 미국 국립암연구소(NCI) 산하 나노기술 특성화연구소(NCL)에서 연구 및 평가가 진행됐다.
이번 임상 1상 시험은 미국 내 7개 의료기관에서 약 90명의 국소 진행성 또는 전이성 고형암 환자를 대상으로 진행될 예정이다. 임상에서는 PRD-101의 안전성, 내약성, 약동학적 특성 등을 중심으로 단계적 검증이 이뤄질 계획이다.
