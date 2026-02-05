대우건설, 성수4지구 재개발 출사표… 입찰보증금 500억 납부

대우건설은 성수전략정비구역 제4지구 재개발 사업 입찰에 참여하기 위해 입찰보증금 500억 원을 현금으로 납부했다고 5일 밝혔다.
이번 보증금 납부가 성수4지구 사업에 대한 강한 추진 의지와 함께 조합과의 신뢰를 최우선 가치로 삼겠다는 책임 있는 자세를 보여주기 위한 결정이라고 설명했다.
대우건설은 성수4지구를 단순한 주거단지가 아닌 성수 지역만의 도시적 맥락과 한강변 입지를 극대화한 미래형 랜드마크로 조성하겠다는 구상을 밝혔다. 이를 위해 미국 마이어 아키텍츠(MYER Architects), 영국 구조 엔지니어링 기업 ARUP(아룹), 영국 조경 전문 회사 그랜트 어소시에이츠(Grant Associates) 등 글로벌 설계·엔지니어링 파트너들과 협업에 나선다.
또 조합원 분담금 최소화, 안정적인 자금 조달 능력 등 경쟁력 있는 사업 조건을 바탕으로 조합원들에게 실질적인 혜택을 제공하겠다는 전략이다.
대우건설 관계자는 “성수4지구 재개발 사업에 대한 당사의 진정성을 보여주기 위해 경쟁사 가운데 가장 먼저 사업 참여 의사를 밝혔다”면서 “오는 9일 입찰 마감일에 ‘Only One 성수’의 비전을 담은 최적의 입찰 제안서를 제출해 조합원의 신뢰와 선택을 이끌어내겠다”고 말했다.
