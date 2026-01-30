대웅제약 나보타, 멕시코 수출 계약… 중남미 5대 시장 진출 성공

현지 파트너사 목샤8과 수출 계약 체결
대웅제약 중남미 미용·성형 시장 공략 강화
글로벌 브랜드 텃밭서 ‘K-톡신’ 존재감↑
대웅제약은 목샤8(Moksha8)과 295억 원 규모 멕시코 지역 나보타 수출 계약을 체결했다고 30일 밝혔다. 목샤8은 대웅제약 중남미 지역 파트너사다.
이번 계약에 따라 대웅제약 나보타는 중남미 5대 미용·성형 시장 진출에 성공했다. 국제미용성형학회(ISAPS, International Society of Aesthetic Plastic Surgery)는 멕시코를 비롯해 브라질과 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레 등을 중남미 상위 5대 시장으로 설정하고 있다.
대웅제약은 지난 2015년 파나마를 시작으로 브라질과 아르헨티나, 콜롬비아, 페루, 칠레 등 주요 시장에 나보타를 잇따라 진출시키면서 중남미 지역에서 단계적으로 영향력을 확대해 나가고 있다. 현재까지 중남미 20개국 중 17개국에서 수출 계약을 체결했다. 이중 13개국에서 제품이 출시됐다.
멕시코 유통 파트너사로 선정된 목샤8은 2018년부터 대웅제약과 협력해 브라질 시장에 나보타를 성공적으로 론칭한 바 있다. 경쟁이 치열한 피부과, 성형외과 중심 시장을 기반으로 하면서 성장 잠재력이 높은 에스테틱 및 치과 클리닉 시장을 우선 공략한 전략이 주효했다는 평가다. 이를 통해 시장 론칭 5년여 만에 계약 규모를 약 10배 이상 성장시켰다. 최근에는 약 1800억 원 규모 나보타 공급 계약을 체결하면서 파트너십을 한층 강화했다. 윤준수 대웅제약 나보타사업본부장은 “멕시코는 중남미에서 브라질에 이어 두 번째로 큰 미용·성형 시장으로 규모 측면에서 중요한 전략 국가”라며 “아직 인구 대비 미용 시술 빈도는 한국보다 낮은 수준이지만 그만큼 성장 여력이 크고 프리미엄 톡신 시장 잠재력이 높다는 점에서 매우 매력적인 시장”이라고 말했다. 이어 “브라질 시장 성공 경험과 목샤8과 견고한 파트너십을 기반으로 멕시코에서도 나보타의 입지를 빠르게 확장해 나갈 것”이라고 강조했다.
대웅제약은 목샤8과 파트너십을 바탕으로 중남미 핵심 미용·성형 시장인 멕시코 공략을 본격화한다는 방침이다. 브라질 시장 성공을 바탕으로 ▲전문 영업조직 운영 ▲적극적인 영업 채널 확대 ▲현지 의료진 대상 체계적 교육 프로그램 ▲고객 충성도 제고 전략 등을 전개한다는 계획이다. 이를 통해 글로벌 상위 브랜드 3곳이 시장점유율 95% 이상을 차지하고 있는 멕시코에서 성장 동력을 확보해 나간다는 복안이다.
