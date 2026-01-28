‘두쫀쿠’ 열풍 속 원재료 품질 주의보… 식약처, 집중 점검 나선다

두바이 초콜릿에서 영감을 받아 만들어진 ‘두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)’가 선풍적인 인기를 끌면서 수입 원재료 품질에 주의보가 내려졌다.
식품의약품안전처는 두바이 쫀득 쿠키 등 디저트류를 조리·판매하는 배달음식점 등 3600여 곳을 대상으로 내달 2일부터 6일까지 17개 지방자치단체와 함께 집중 점검한다고 27일 밝혔다.
이번 점검은 소비자 관심이 많은 식품의 위생관리를 강화하기 위해 마련됐다. 두바이 쫀득 쿠키가 품귀 현상을 빚으면서, 디저트 업체가 아닌 일식집·고깃집 등 외식업체들이 이를 ‘미끼 상품’으로 활용하는 사례가 이어지고 있기 때문이다.
실제로 수입식품정보마루에 따르면 카다이프(튀르키예식 얇은 면), 피스타치오 스프레드 등 일부 두바이 쫀득 쿠키의 원재료에서 규격부적합 판정을 받은 사례가 나타나고 있다.
식약처는 최근 점검 이력이 없거나 식품위생법 등 위반 이력이 있는 업소 중심으로 점검에 나설 계획이다. 배달음식점의 경우 △식품·조리장의 위생적인 취급 △방충망, 폐기물 덮개 설치 등 시설기준 준수 △건강진단 실시 여부 등을 들여다 볼 예정이다. 특히 무신고 수입식품 또는 소비기한 경과 식품 보관·사용 여부도 집중적으로 살펴본다.
무인 아이스크림 판매점 등 무인점포도 점검 대상이다. △소비기한 경과 제품 보관 △보관 부주의로 인한 변질 등 소비자 신고가 많은 항목을 중심으로 점검한다. 이와 함께 두바이 쫀득 쿠키 등 조리식품 약 100건을 무작위로 수거해 식중독균 등도 검사할 예정이다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
