삼성SDS, ‘엔터프라이즈 AI 커넥트 2026’ 세미나 개최

해가 뜨고 지는 사이 벌어지는 사건사고를 취재합니다.

삼성SDS는 28일 서울 송파구 잠실캠퍼스 마젤란홀에서 ‘엔터프라이즈 AI 커넥트 2026’ 세미나를 열고 기업 맞춤형 인공지능(AI) 도입 전략과 글로벌 기술 협력 방향을 소개했다.



이번 행사는 삼성SDS가 국내 기업 최초로 오픈AI와 리셀러 파트너 계약을 체결한 이후 기업 환경에서의 AI 전환 전략과 실제 운영 사례를 공유하기 위해 마련됐다. 이날 행사에는 정보기술(IT), 보안, AI 분야 관계자 약 500명이 참석했다.



삼성SDS는 세미나에서 업종별 프로젝트 수행 경험과 글로벌 AI 기술을 결합한 ‘AI 풀스택 전략’을 제시했다. AI 컨설팅부터 플랫폼·인프라, 데이터·보안, 모델 활용, 운영 및 확산에 이르기까지 기업의 AI 도입 전 과정을 종합 지원하는 방식이다. 패널 토의에서는 삼성SDS를 통해 챗GPT 엔터프라이즈를 도입한 섹타나인과 하나투어가 참여해 도입 배경과 실제 활용 경험을 공유했다. 이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장(부사장)은 “기업들이 AI를 지속적으로 고도화할 수 있도록 지원에 나설 것”이라고 말했다.



© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지