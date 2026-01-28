오데어(ODEAR) 엔더믹 5MGF 크림, CJ홈쇼핑서 매진 기록

㈜엘엔티이에서 전개하는 코스메틱 브랜드 오데어(ODEAR)의 ‘엔더믹 5MGF 크림’이 CJ온스타일에서 진행한 ‘매드뷰티’ 모바일라이브 방송과 홈쇼핑 판매에서 전량 매진을 기록했다.
오데어는 지난 23일 오후 CJ온스타일 홈쇼핑을 통해 엔더믹 5MGF 크림(30ml)을 단독 편성으로 선보였다. 20% 할인된 가격에 선보인 해당 제품은 준비된 수량이 순식간에 동나며, 지난해에 이어 두 번째 매진을 기록했다.
오데어에 따르면 엔더믹 5MGF 크림은 인투셀 기술을 적용한 5가지 성장인자(MGF)와 특허받은 EGF를 함유한 것이 특징이다. EGF의 침투율을 기존 대비 13배 개선해 피부 깊숙이 전달되며, 세포 재생과 탄력 강화에 우수한 효과를 발휘한다는 설명이다.
이번 홈쇼핑 방송에서는 △엔더믹 크림 5·7개 구성 구매 시 선착순 300명에게 ‘엔더믹 EGF 리프트 볼 1박스’ 증정 △19일 매드뷰티 모바일 라이브 중 구매 시 1명 추첨으로 ‘엔더믹 라인 풀세트’ 증정 △30명 추첨으로 ‘엔더믹 필인 마스크(본품) 1박스’ 증정 △23일 TV 라이브 구매 시 70명 추첨으로 ‘엔더믹 퓨어 케어링 골드 토너(본품)’ 증정 등 다양한 소비자 혜택이 제공됐다.
이밖에 △엔더믹 임페리얼 오일 세럼(30ml) 2개 구매 시 크림 파우치 2매 제공(25% 할인) △엔더믹 5MGF 크림(30ml)의 경우 3개 구매 시 체험용 크림 파우치 2매 추가 제공(23% 할인) △5개 구매 시 크림 파우치 10매, 플루이드 50ml 1개, 크림(미니) 1개+엔더믹 필인 마스크 2매 제공(45% 할인) △7개 구매 시 크림 파우치 10매, 엔더믹 플루이드 50ml 1개 추가 제공(42% 할인) 등 소비자들의 체험 기회를 확대했다. 제품 패키지는 고급스러운 골드 톤의 용기와 화이트 박스로 구성되어 선물용으로도 인기를 끌었다.
오데어 관계자는 “이번 매진은 엔더믹 크림의 차별화된 기술력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 피부 과학에 기반한 혁신 제품을 지속적으로 선보이며 안티에이징 시장을 선도해 나갈 것”이라고 포부를 밝혔다.
