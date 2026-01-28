말차코어 열풍… 연세유업 ‘연세 말차라떼’ 1만 세트 다 팔렸다

연세대학교 연세유업은 신제품 ‘연세 말차라떼’ 체험팩 1만 세트가 전량 판매됐다고 28일 밝혔다.
‘연세 말차라떼(190mL)’는 국내산 프리미엄 보성 말차 100%와 연세유업 1급A 원유를 사용한 가공유 제품이다. 최근 국내 식음료 업계에서 확산된 ‘말차코어’ 트렌드를 반영해 기획됐다.
이번 체험팩은 6입 구성으로 총 1만 세트가 준비됐으며 지난 19일부터 판매가 시작됐다. 1인 1세트 한정 판매에도 불구하고 지난 21일 진행된 ‘네이버 신상잇(EAT)쇼’ 라이브 방송에서 모두 품절됐다.
연세유업 관계자는 “신제품에 보내주신 소비자들의 성원에 감사드린다”며 “앞으로도 다양한 채널을 통해 차별화된 맛을 전할 수 있는 제품들을 소비자분들께 지속적으로 선보이겠다”고 전했다.
현재 ‘연세 말차라떼’는 네이버 스토어에서 구매 가능하며, 향후 판매 채널을 확대할 예정이다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
