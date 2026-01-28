노화로 감소하는 기억력-인지력 개선

CJ웰케어의 ‘닥터뉴트리 메모리메이트’가 중장년층을 위한 두뇌 건강기능식품으로 인기를 얻고 있다. 포스파티딜세린과 은행잎 추출물처럼 과학적 근거를 바탕으로 기능성을 인정받은 원료를 활용한 제품이다. 포스파티딜세린은 식품의약품안전처로부터 ‘노화로 인해 저하된 인지력 개선에 도움을 줄 수 있음’으로 기능성을 인정받은 원료다. 뇌세포와 세포막을 구성하는 인지질의 일종으로 신경세포막에 분포하며 신경 신호전달과 뇌 기능 유지에 관여하는 것으로 알려져 있다.
노화가 진행되면 체내 함량이 감소하는 특성이 있어 외부 섭취를 통한 보충 필요성이 제기돼 왔다. 포스파티딜세린은 주로 대두 등 식물성 원료에서 추출하며 원료 특성상 극미량만 존재해 정제와 추출 공정의 중요성이 크다. 국내에서 생산되는 일부 원료는 식물성 원료 기반으로 높은 순도를 확보한 것이 특징이다.
기능성에 대한 근거는 인체적용시험에서도 확인됐다. 65∼78세 노인 15명을 대상으로 하루 300㎎의 포스파티딜세린을 12주간 섭취하게 한 연구에서 학습 인지력과 얼굴-이름 연계 인식 능력, 안면 인식 능력이 개선되는 경향이 관찰됐다. 다만 해당 결과는 제한된 대상자 수에서 도출된 것으로 개인에 따라 효과에는 차이가 있을 수 있다.
은행잎 추출물 역시 기억력 개선과 혈행 개선 기능성 원료로 널리 활용된다. 플라보노이드 계열 성분을 포함해 뇌 혈류 개선과 항산화 작용에 관여하는 것으로 보고돼 있다. 인지 기능 저하나 말초 혈행 문제를 함께 관리하려는 중장년층에서 관심이 높다. 여기에 비타민 E를 더해 항산화 기능을 보완한 복합 제품들도 출시되고 있다. 비타민 E는 활성산소로부터 세포를 보호하는 항산화 영양소로 하루 영양성분 기준치를 충족하도록 배합되는 경우가 많다.
닥터뉴트리 메모리메이트에는 인지력 개선을 위한 포스파티딜세린이 1일 섭취량 300㎎ 함유돼 있으며 은행잎 추출물 플라보놀 배당체 또한 식약처 1일 섭취량 기준 최대 함량을 넣어 기억력 개선과 혈행 개선 기능성까지 더했다. 또한 비타민 E를 1일 영양성분 기준치 100% 함량으로 배합해 항산화까지 더했다. 하루 한 번 섭취로 ‘인지력+기억력+혈행+항산화’의 4중 기능성을 동시에 누릴 수 있는 닥터뉴트리 메모리메이트는 나이 들면서 인지력이 자꾸 떨어지거나 기억력이 감소하는 중장년층 및 노년층에게 꼭 필요한 제품이다. CJ웰케어 건강케어센터를 통한 전화 주문으로 구입할 수 있으며 사은품도 제공한다.
