정부, 트럼프 관세 인상 언급에 “의중 파악 중”

이재명 대통령이 29일 경북 경주 힐튼호텔 그랜드볼룸에서 열린 대통령 주최 정상 특별만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령을 영접하고 있다. (대통령실통신사진기자단) 2025.10.29. 뉴시스

앞서 트럼프 대통령은 26일(현지 시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “한국의 의회는 미국과의 합의를 이행하지 않고 있다”며 “이에 따라 자동차, 목재, 의약품 등 기타 모든 상호관세를 15%에서 25%로 인상한다”고 발표했다. 아직까지 인상 시점은 구체적으로 거론하지 않았고, 관세 조정과 관련된 공식 서면 등도 통보되지 않은 상태다.