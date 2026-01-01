[단신]삼성카드, 20대를 위한 무료 멤버십 카드 外

■ 삼성카드, 20대를 위한 무료 멤버십 카드



삼성카드가 20대 고객 카드 연회비를 면제해 주는 무료 멤버십 ‘더 트웬티’를 선보였다. 더 트웬티 멤버십 가입 고객에게는 20대 고객들이 주로 선호하는 카드 3종(삼성카드 탭탭오, 모니모카드, 삼성 아이디 심플 카드)의 연회비 100%를 매년 포인트로 돌려주거나 면제해 준다. 20대 선호 브랜드 할인을 제공하고, 매월 경품 추첨 이벤트도 진행한다. 신규 가입 회원에게 카카오톡 이모티콘 플러스 정기 결제 1개월 무료 혜택도 제공한다. 해당 멤버십은 만 20∼29세만 가입할 수 있고, 연회비 혜택은 20대 기간 내내 적용된다.

■ SBI저축은행, 무주택자 위한 최고 8% 금리 적금



SBI저축은행이 무주택자 대상 최고 연 8% 금리를 적용 받을 수 있는 상품인 ‘마이홈 정기적금’을 내놨다. 마이홈 정기적금은 만 19세 이상 무주택자가 가입 가능한 상품으로 12개월 동안 월 1만∼50만 원 한도로 가입할 수 있다. 기본금리 연 4.0%에 가구주 0.1%포인트, 만 39세 이하 청년층 0.9%포인트, 소득 취약계층 1.0%포인트, 전세 사기 피해 고객 2.0%포인트 등 우대금리를 적용해 최고 연 8.0%의 금리 혜택을 받을 수 있다. 전세사기 피해 고객을 대상으로 수신 상품 우대금리를 적용해 주는 것은 이번이 처음이다.