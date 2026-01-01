가계대출 2년9개월만에 두달 연속 줄어

주담대 1년 10개월 만에 첫 감소
주요 시중은행의 가계대출 잔액이 2년 9개월 만에 두 달 연속 줄었다. 주택담보대출은 1년 10개월 만에 처음 줄었다. 부동산 대출 규제로 대출 문턱이 높아진 데다, 시장 금리 상승으로 주택담보대출 등 가계대출 금리가 높아진 영향으로 풀이된다.
부동산 규제-금리 인상 등 영향
신용대출은 ‘불증시’ 여파 증가세
25일 금융권에 따르면 5대 은행(KB국민, 신한, 하나, 우리, NH농협은행)의 가계대출 잔액은 이달 22일 기준 766조8133억 원으로, 전월 말 대비 8648억 원 줄었다. 이달 남은 기간 비슷한 추세가 이어지면 지난해 12월에 이어 두 달 연속 감소세다.
남은 6영업일 동안 흐름이 바뀌지 않으면 2023년 4월(－2조2493억 원) 이래 처음으로 2개월 이상 연속 감소가 확정된다. 당시 가계대출은 같은 해 2월부터 4월까지 3개월 연속 줄었다.
대출 종류별로는 주택담보대출 잔액이 22일 현재 610조3972억 원으로 전월 말(611조6081억 원)보다 1조2109억 원 감소했다. 월간 기준으로 5대 은행 주택담보대출 잔액이 줄어든 것은 2024년 3월(－4494억 원) 이후 처음이다.
가계대출 잔액 감소 원인으로 지난해 10·15 부동산 대책, 은행의 연간 가계 대출 증가율 한도를 정부가 정해주는 대출 총량제 등 규제와 시장금리와 동반 상승 중인 대출금리 인상이 꼽힌다.
KB국민, 신한, 하나, 우리은행의 23일 기준 주택담보대출 혼합형(고정) 금리(은행채 5년물 기준)는 연 4.290∼6.369% 수준이다. 16일(연 4.130∼6.297%)과 비교해 1주일 사이 하단이 0.160%포인트, 상단이 0.072%포인트 높아졌다.
반대로 신용대출은 이달 들어 3472억 원 늘었다. 지난해 12월 5961억 원 줄었다가 한 달 만에 증가세로 돌아섰다. 은행권은 신용대출의 일부가 국내 증시 등으로 옮겨 갔을 가능성이 있다고 보고 있다.
신무경 기자 yes@donga.com
