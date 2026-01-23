GS건설, 서울숲에 ‘2026 서울국제정원박람회’ 정원 조성

GS건설이 서울시와 함께 서울숲에 ‘2026 서울국제정원박람회’ 기업동행정원을 조성한다.
GS건설은 서울시와 성동구 서울숲에 기업동행정원을 조성하기 위한 업무협약을 23일 체결했다고 밝혔다. 협약식은 이날 서울시청 서소문2청사에서 김영환 서울시 정원도시국장과 이용구 GS건설 건축·주택설계부문장 등 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.
이번 협약은 민관이 협력해 도심 속 녹색 공간을 확장하고 시민들이 일상에서 휴식을 취할 수 있는 정원 환경을 조성하는 데 뜻을 모았다는 점에서 의미가 있다는 설명이다.
협약에 따라 GS건설은 서울숲 잔디광장 주변에 자이(Xi)의 조경 콘셉트를 적용한 기업동행정원 ‘엘리시안 포레스트’(가칭)를 조성할 예정이다. 해당 정원은 제주 곶자왈의 자연성과 생태적 풍경에서 착안한 자이의 대표적인 정원 콘셉트를 바탕으로 설계된다.
정원은 서울숲 잔디광장 주변의 열린 경관을 유지하면서 자연스러운 동선과 휴게 공간을 갖춘 도심형 휴식 정원으로 조성될 계획이다. 완공 이후에는 시민들이 도심 속에서 이용할 수 있는 녹색 휴식 공간으로 활용될 전망이다.
GS건설 측은 이번 기업동행정원이 서울숲과 조화를 이루는 정원으로 자리 잡아 시민들에게 지속적으로 사랑받는 공간이 될 수 있도록 조성에 만전을 기할 계획이라고 설명했다.
한편 GS건설은 건설사의 전문성을 활용한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 지난해 5월에는 서울시가 주최한 ‘2025 서울어린이정원페스티벌’에 맞춰 서울어린이대공원에 약 3000㎡ 규모의 정원형 놀이터를 조성한 바 있다.
