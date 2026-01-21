홍콩 전역서 대규모 설 축제… 설 당일엔 ‘야간 퍼레이드’

21일 홍콩관광청에 따르면 홍콩의 대표적인 춘절 행사 ‘캐세이 인터내셔널 설 나이트 퍼레이드’가 내달 17일 오후 8시 침사추이 일대에서 펼쳐진다. 퍼레이드는 홍콩 문화센터에서 출발해 캔턴로드, 하이퐁로드, 네이선로드 등 주요 도로를 따라 진행된다. 올해는 ‘베스트 포춘, 월드 파티’를 주제로 말이 상징하는 힘과 활력, 전진과 성공의 의미를 담아 새해의 복과 희망을 전할 예정이다.
이번 퍼레이드에는 캐세이퍼시픽항공을 비롯해 홍콩 디즈니랜드와 맥도날드 홍콩 등 글로벌 기업이 참여한 꽃마차 행렬이 이어진다. 홍콩 브랜드 장난감 협회(HKBTA)는 이번 퍼레이드에 처음으로 참여해 인기 캐릭터들을 소개한다.
이와 함께 홍콩 오션파크는 판다 캐릭터와 함께 새해 인사를 전한다. 홍콩 경마를 운영하는 홍콩자키클럽은 말띠 해를 상징하는 말 조형물을 선보인다. 퍼레이드에 등장한 꽃마차들은 2월 18일부터 27일까지 카이탁 스포츠 파크에 전시된다.
현장에서는 세계 각국 공연단이 참여하는 글로벌 퍼포먼스도 펼쳐진다. 말 형상의 조명 퍼포먼스를 선보이는 프랑스 공연단 ‘피에르 아 슈발’을 비롯해 중국 시안 아크로바틱 예술단, 캐나다의 코믹 아크로바틱 듀오 ‘레 비타미네’, 호주 치어리딩 팀 ‘맨리 씨버즈’ 등이 무대에 오른다.
퍼레이드 외에도 설 연휴 기간 홍콩 전역에서 다양한 행사가 이어진다. 2월 11일부터 17일까지 주요 공원에서는 설 맞이 꽃 시장이 열린다. 2월 19일에는 샤틴 경마장에서 말띠 해 경마 대회가 열리며, 경주와 함께 새해 행운을 기원하는 프로그램이 마련된다.
새해 소망을 비는 전통 행사도 열릴 예정이다. 2월 17일부터 3월 3일까지 람추엔에서는 소원 나무에 오렌지를 던져 소망을 비는 ‘홍콩 소원 축제’가 개최된다. 이와 함께 웡타이신 사원과 체쿵 사원, 관음 사원 등 주요 사원에는 새해의 복과 번영을 기원하는 방문객들의 발걸음이 이어질 것으로 보인다.
댓글 0