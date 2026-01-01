고객이 신뢰하는 중고폰 거래 구축

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
중고폰 거래 플랫폼 부문 / ㈜kt m&s / 리본
리본이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 중고폰 거래 플랫폼 부문에서 수상했다.
국내 중고폰 거래 시장에서 신뢰와 품질을 기반으로 새로운 표준을 제시해온 리본은 소비자가 안심하고 믿을 수 있는 중고 단말 거래 환경을 마련하고자 혁신적 서비스를 지속적으로 선보였다.
리본은 기존 중고폰 유통 서비스에서 축적한 전문성을 바탕으로 론칭됐다. 고객이 흔히 겪는 중고폰 거래의 불확실성과 불편함을 해소하기 위해 도입된 차별화된 서비스 요소는 브랜드의 핵심 경쟁력으로 꼽힌다. 플랫폼은 100% 실사진 공개, 배터리 효율 등 성능 진단서 제공, 개인정보 완전 삭제 확인서, 180일 무상 보증 서비스 등 한층 강화된 소비자 중심 기능을 기본 제공한다.
특히 소비자 입장에서 제품 상태와 거래 조건을 투명하게 확인할 수 있도록 설계된 서비스 구조는 브랜드 신뢰도를 높이는 데 크게 기여했다. 소비자는 플랫폼 안팎에서 실제 상태를 확인하며 신뢰를 바탕으로 안심하고 중고폰을 거래할 수 있다. 이러한 시스템은 브랜드가 시장에서 빠르게 자리 잡는 데 중요한 역할을 했다.
브랜드명 ‘리본(Reborn)’은 ‘다시 태어나다’는 의미를 담고 있다. 이는 중고 단말 판매를 넘어 가치가 재활용되고 새로운 사용자에게 다시 살아나는 선순환 구조를 구현하겠다는 철학을 상징한다.
