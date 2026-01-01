작년 세관 적발 마약 3318kg ‘역대 최대’… 1년새 321%↑

21일 관세청은 지난해 한 해 동안 한국으로 들어오다가 걸린 마약이 총 1256건, 3318kg에 달한다고 밝혔다. 각각 전년 대비 46%, 321% 늘어난 규모다.
밀수 경로별로는 여행자들이 몰래 마약류를 밀반입하다 적발된 경우가 624건(49.7%)으로 가장 많았다. 국제우편(318건), 특송화물(306건)을 통한 밀반입 시도도 적지 않았다. 마약 밀반입 시도는 특송화물이나 국제우편을 통한 경우가 많지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 여행객을 통한 밀반입 시도가 늘고 있다.
품목별로는 코카인 적발량이 2602kg으로 가장 많았고, 필로폰(313kg)이 뒤를 이었다. 지난해 4월 강원 강릉시 옥계항과 부산 부산신항에선 각각 페루와 에콰도르에서 밀반입하려던 코카인 1690kg과 900kg이 발견돼 코카인 적발량이 대폭 늘었다. 젊은층을 주 타깃으로 하는 케타민(144kg), MDMA(15kg) 등 이른바 ‘클럽 마약’ 적발량(163kg)도 1년 전(79kg)보다 크게 증가했다.
출발 대륙별로는 중남미, 아시아, 북미 순으로 밀수 시도가 빈번했다. 국가별로는 페루, 에콰도르, 태국, 미국 등의 순으로 적발량이 많았다.
