수술 보장 플랜 등 고객 니즈 설계

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
건강보험 부문 / 푸본현대생명보험㈜ / 푸본현대 건강보험 마이픽 ★★
푸본현대생명보험㈜(이하 푸본현대생명)의 푸본현대 건강보험 마이픽이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 건강보험 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.
푸본현대생명은 고객의 니즈를 정확히 반영한 상품 개발과 최고의 안정성을 바탕으로 고객에게 신뢰받는 금융 파트너로 자리매김해 왔다. 특히 대만 푸본그룹과 현대자동차그룹이라는 든든한 두 대주주의 지원을 바탕으로 재무 안정성을 유지하며 고객에게 차별화된 금융 솔루션을 제공하고 있다.
푸본현대 건강보험 마이픽은 다양한 특약을 고객이 직접 선택해 설계할 수 있는 DIY형 상품으로 목적에 따라 다양한 플랜을 선택할 수 있다. 수술 보장을 원한다면 주계약에 뇌혈관질환수술, 허혈성심장질환수술, 질병수술, 1∼5종 수술 특약을 조합해 플랜을 만들 수 있다.
또한 간병 보장을 준비하고 싶다면 주계약에 간병인사용입원특약과 암주요치료특약을 조합해 암치료비와 장기간병까지 보장받는 플랜도 구성할 수 있다. 이런 방식으로 고객들은 각자 필요한 보장 항목을 다양하게 조합할 수 있어 높은 상품 만족도를 갖게 된다. 아울러 고객은 진단, 치료, 통원 등 특약을 자신의 니즈에 맞게 선택할 수 있으며 가입 10년 후 보장 금액을 최대 5배까지 체증 설계하는 등 맞춤형 보장이 가능하다.
