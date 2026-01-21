이재용 회장, 국내 첫 ‘30조 주식 부자’…1년새 2.5배

이재용 삼성전자 회장의 주식 재산이 30조 원을 넘어선 것으로 나타났다. 최근 반도체 업황 회복 등에 따른 것이다. 코스피 5000 돌파를 목전에 둔 가운데 삼성전자의 주가 고공 행진 등이 큰 역할을 한 것으로 풀이된다. 주식 재산 30조 원 돌파는 국내 개인 주주 가운데 처음이다.
21일 한국CXO연구소에 따르면 이 회장의 주식 평가액은 이날 기준 30조2523억 원을 기록했다. 이 회장이 보유한 삼성전자, 삼성전자 우선주, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재 등 7개 주식 종목의 합산 평가액이다.
이는 지난해 1월 2일과 비교했을 때 약 2.5배 이상 늘어난 수준이다. 당시 이 회장의 주식평가액은 11조9099억 원이었다. 특히 이재명 정부 들어 이 회장의 보유 주식평가액은 15조9671억 원(111.8%)가량 늘어났다.
이 회장의 주식 평가액이 처음 20조 원을 돌파한 것은 지난해 10월 10일이다. 2021년 4월 30일 이 회장의 부친인 고(故) 이건희 선대회장에게서 주식을 상속받은 지 4년 5개월여 만이다. 주식을 상속받을 당시 주식평가액은 15조6167억 원이었다. 20조 원 돌파 후 30조 원대에 진입하는 데에는 104일밖에 걸리지 않았다.
주식 재산 30조 원을 돌파의 ‘1등 공신’은 삼성전자다. 지난해 6월 4일 5만7800원이던 삼성전자의 주가(종가)는 21일 14만9500원으로 상승했다. 삼성물산의 주가 상승도 상당 부분 기여했다. 삼성물산 주가는 지난해 6월 4일 15만7800원에서 21일 29만9000원으로 올랐다.
박성진 기자 psjin@donga.com
