특허균주 K-낙산균으로 라인업 다양

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
경동제약㈜의 위아바임 낙산균 프로바이오틱스가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 프로바이오틱스 부문에서 수상했다. 2년 연속이다.
프로바이오틱스 부문 / 경동제약㈜ / 위아바임 낙산균 프로바이오틱스 ★★
위아바임(WIAVIM)은 경동제약이 새롭게 출시한 고감도 라이프스타일 브랜드로 낙산균 프로바이오틱스 라인업은 총 3종(낙산균 프로바이오틱스, 낙산균 프로바이오틱스 O, 낙산균 프로바이오틱스 W)으로 구성돼 있다. 낙산균은 셀프 보호막 ‘아포’를 형성해 산소가 없는 환경 및 고온에서도 살아남아 대장까지 안전하게 도달하는 강력한 프로바이오틱스의 한 종류다. K-낙산균은 국내에서 최초, 세계에서 2번째로 개발에 성공해 특허를 받은 한국인 유래 특허 균주다. ‘낙산균 프로바이오틱스’는 낙산균 4000만 CFU, 유산균 150억 CFU 및 당화균이 투입된 멀티 프로바이오틱스 솔루션 제품이다. 또한 ‘낙산균 프로바이오틱스 W’는 낙산균 2000만 CFU에 질 유래 특허 혼합 유산균 VL8 50억 CFU를 투입해 장과 여성의 Y존을 함께 케어할 수 있는 제품이며 ‘낙산균 프로바이오틱스 O’는 낙산균 2000만 CFU와 특허받은 구강 혼합 유산균 50억 CFU를 투입해 장과 구강을 함께 관리할 수 있다.
특히 낙산균 프로바이오틱스 O는 올리브영 전국 1000여 개 매장에 입점했으며 최근 올리브영 구강용품 카테고리 1위를 기록하는 등 경쟁력을 입증했다. 한편 위아바임에는 낙산균 라인업뿐만 아니라 활력에 도움을 주는 비타민 3종, 스트레스 완화와 수면 건강 케어에 좋은 건강기능식품 2종도 있다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
