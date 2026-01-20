알리익스프레스, 겨울철 해외직구 안전성 점검 완료… 선제적 관리차원

한국수입협회와 협력해 시즌 상품 298개 검사
기준 미달 제품 판매 즉시 중단 및 재등록 차단
동절기 의류·생활용품 중심 선제적 안전관리
사전 예방형 품질검사 체계로 소비자 신뢰 강화
알리익스프레스는 20일 한국수입협회와 함께 겨울철 해외직구 주요 품목에 대한 안전성 점검을 마쳤다고 밝혔다. 소비자들이 직접 확인하기 어려운 수입상품의 안전성을 플랫폼 단계에서 선제적으로 관리하기 위한 조치다.
이번 점검은 해외직구 수요가 많은 의류·생활용품 등 동절기 제품을 중심으로 진행됐으며, 총 298개 제품이 검사 대상에 포함됐다. 그 결과, 88%가 국내 안전 기준을 충족했고, 기준에 미달한 12%의 제품은 즉시 판매를 차단하고 플랫폼 내 재등록을 금지했다.
이번 조치는 2024년 9월 체결된 알리익스프레스-한국수입협회 간 업무협약(MOU)에 따른 ‘해외직구 상품 안전관리 강화 협력사업’의 일환이다. 알리익스프레스는 법적 의무를 넘어 매월 주요 시험검사기관(KTR, KCL, KTC, KATRI, KOTITI, FITI, SGS)과 협력해 정기적인 제품 안전 검사를 실시하고 있다. 부적합 판정을 받은 제품은 즉각적인 판매 중단 및 재유통 방지 조치를 취하고 있다.
이번 점검에는 의류·생활용품 98개, 어린이용품 및 실내용 장식품 159개 등 소비자 접촉 빈도가 높은 품목이 포함됐다. 각 제품은 실제 사용 환경을 기준으로 물리적 안전성과 유해물질 함유 여부 등을 종합적으로 평가했다.
알리익스프레스 관계자는 “해외직구 상품은 소비자가 직접 안전성을 확인하기 어려운 만큼, 플랫폼이 위험 요소를 미리 걸러내는 것이 중요하다. 협업을 통해 자발적 품질관리 체계를 강화하고, 즉각적인 대응으로 신뢰할 수 있는 구매 환경을 조성하겠다”고 말했다.
알리익스프레스는 앞으로도 한국수입협회와 협력을 확대해 계절별·품목별 안전성 검사를 정례화하고, 사전 예방형 안전관리 체계를 지속 고도화할 계획이다.
