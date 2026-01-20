‘스위스 겨울감성 한국에 전한다’… 스와치, 오메가 협업 문스와치 신제품 공개

눈송이 결정에서 착안한 우아한 디자인
날씨 예보 형식의 이색 캠페인 ‘콜드 문 포캐스트’
제품·공간·스토리를 잇는 독창적인 체험형 매장 선보여
스와치는 20일 겨울 시즌을 맞아 ‘미션 투 어스페이즈 문샤인 골드 콜드 문’ 신제품을 선보인다고 밝혔다. 이번 시리즈는 스위스 겨울의 정취를 시각적으로 풀어내고, 계절의 감성을 매장 경험 전반에 반영한 점이 특징이다.
스와치는 지난해 8월부터 오메가(Omega), 피너츠(Peanuts)와 협업해 매달 달의 상징을 담은 ‘바이오세라믹 문스와치(Bioceramic MoonSwatch)’ 시리즈를 공개 중이다. 달(문페이즈)과 지구(어스페이즈)의 움직임을 시각화한 디자인을 기반으로 각 달의 테마를 색상과 세부 요소로 표현한다. 이번 ‘콜드 문(Cold Moon)’은 눈(snow)이라는 계절을 더해 겨울의 상징성을 강화한 버전이다.
이번 모델의 핵심은 모든 제품이 서로 다른 눈송이 모양을 지닌다는 점이다. 특히 2시 방향에 배치된 문페이즈에는 실제 눈 결정 구조를 세밀하게 구현했다. 동일한 라인업 안에서 제품마다 고유한 무늬를 지니도록 설계해, 겨울의 상징을 하나의 유일한 시계로 발전시킨 셈이다.
스와치는 ‘콜드 문’ 컬렉션의 세계관을 ‘Cold Moon Forecast(콜드 문 포캐스트)’라는 스위스 현지 캠페인으로 확장하고 있다. 스위스 현지에 눈이 내리는 시점을 상징적인 신호로 삼고, 이를 실제 일기예보 형태로 연출해 신제품의 공개 시점과 연결했다. 소비자가 마치 스위스의 날씨와 실시간으로 연결된 듯한 경험을 느끼게 하는 형식이다.
서울에서는 이 메시지가 경복궁 거리, 청계천, 동대문디자인플라자(DDP) 등 주요 도심 전광판을 통해 노출된다. 이어 스와치 매장에서는 눈송이 홀로그램과 입체 연출을 활용해 브랜드 테마를 공간 전체로 확장했다. 시계를 착용하는 순간, 마치 스위스로 이동한 듯한 분위기를 연출하는 것이 핵심이라고 한다.
이번 캠페인은 단순한 제품 판매를 넘어, 매장 공간과 스토리텔링을 하나의 체험 구조로 통합한 시도로 평가된다. 홀로그램, 포토 프레임, 눈송이 모형 등 다양한 요소가 배치돼, 방문객이 ‘겨울의 순간’을 시각적으로 체감할 수 있도록 구성됐다.
스와치는 이를 통해 디자인, 공간, 현지 감성을 긴밀하게 연결하며, 브랜드 고유의 유쾌한 실험정신과 감각적인 표현 방식을 확장하고 있다. ‘문샤인 골드’ 시리즈는 오는 3월 20일까지 지정된 스와치 매장에서 판매되며, 매장당 1인 1개 구매 제한이 적용된다.
