하이닉스 차량용 D램, 최고 안전등급 인증

SK하이닉스는 차량용 저전력 D램(LPDDR5X) 제품이 자동차 기능 안전 국제표준(ISO 26262)의 최고 안전등급인 ‘ASIL-D’ 인증을 획득했다고 19일 밝혔다.
ASIL-D는 인명 안전과 직결되는 시스템에 적용되는 가장 높은 수준의 기능 안전 등급이다. 글로벌 기능 안전 인증기관인 TUV SUD가 개발 프로세스부터 제품 설계, 검증, 품질 관리 체계 전반을 종합적으로 심사해 부여한다.
이번 인증을 계기로 SK하이닉스는 차량용 메모리 분야에서 성능뿐 아니라 안전성과 신뢰성까지 충족하는 기술력을 공식적으로 인정받았다고 설명했다. LPDDR5X 차량용 D램은 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 자율주행, 차량용 인포테인먼트 등 차세대 자동차 시스템에서 요구되는 고성능·저전력·고신뢰성을 동시에 충족시키는 제품이다. 특히 소프트웨어중심자동차(SDV) 환경에서 대용량 데이터를 안정적으로 처리할 수 있어 시스템 오류 가능성을 낮추는 데 기여한다는 설명이다.
