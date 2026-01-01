우리금융, 인사카드서 ‘학력-출신-병역’ 뺐다

조직내 계파 갈등 근절 의지
우리금융그룹이 지난해 4월부터 인사 기록 카드에서 학력, 출신 지역, 병역 정보 등을 뺀 것으로 확인됐다. 동우회 등 ‘사조직 금지 지침’도 신설했다. 오랜 기간 우리금융 내 갈등을 일으킨 한일-상업은행 계파 갈등을 뿌리 뽑겠다는 취지로 보인다.
동우회 등 사조직도 금지하기로
19일 우리금융이 국회 정무위원회 소속 이인영 더불어민주당 의원에게 제출한 ‘우리금융 내부통제 혁신 방안’에 따르면 우리금융은 내부통제 혁신, 이사회 기능 강화, 그룹 지배구조 개선, 기업문화 혁신 등 4대 분야 73개 세부 혁신과제를 마련했다.
우리금융은 그룹 임직원 행동강령을 개정해 사조직 관련 금지 요건을 구체화하고, 그룹 사조직 금지 지침을 신설했다. 사조직 금지 관련 그룹 윤리 규범을 위반하는 행위를 알게 된 직원은 그룹 내 준법 제보 채널을 활용해 제보할 수 있도록 했다. 우리금융은 내부 결속을 다지기 위해 지난해 10월 통합 동우회를 출범시키기도 했다.
아울러 ‘이사회 기능 강화’를 위해 이사회와 리스크관리위원회 개최일을 분리하기로 했다. 앞서 금융감독원은 우리금융이 이사회 개최일에 리스크관리위원회와 동양·ABL생명 주식 매매계약 체결 등을 짧은 시간 안에 모두 진행해 이사회의 제 기능이 작동하지 않았다고 지적한 바 있다. 우리금융은 이사회 전문성 강화를 위해 법무법인 전속계약을 통해 독립적 법률 보좌 기능을 강화했다는 설명이다.
신무경 기자 yes@donga.com
