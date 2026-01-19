불당·탕정 연결도로 추진… 아산신도시 개발 막바지

1990년대부터 계획돼 온 아산신도시 개발이 마무리 단계에 접어들고 있다. 아산탕정2 도시개발사업이 진행되면서 천안 불당지구와 아산 탕정 일대를 잇는 도시 구조가 형성되고 있다.
아산시와 국토교통부에 따르면 아산탕정2 도시개발사업은 아산시 탕정면 일원 약 357만㎡ 부지에 2만1000가구 규모로 조성된다. 계획 인구는 약 4만6000명이다. 2024년 9월 토지 보상이 시작됐고 2025년 9월 기준 보상률은 약 57%다. 아산시는 2026년 착공, 2029년 말 준공을 목표로 하고 있다.
해당 사업지는 연구·산업 기능과 주거, 상업시설이 함께 들어서는 구조로 계획됐다. 매곡천 일대는 수변공원과 상업시설이 결합된 특별계획구역으로 지정됐다.
불당지구와 아산탕정2 도시개발사업을 잇는 아산신도시 센트럴시티 도시개발사업도 함께 추진되고 있다. 탕정면 동산리 일원 약 64만㎡ 부지에 4649가구가 공급될 예정이다. 이 사업은 기존 아산탕정 택지개발지구 축소 이후 도시개발사업 방식으로 전환돼 진행 중이다. 2024년 10월 아산시 고시에 따라 불당지구와 연결되는 도로 계획도 포함됐다.
부동산업계에 따르면 아산탕정2 도시개발사업과 센트럴시티 개발이 완료되면 불당지구와 탕정 일대가 하나의 생활권으로 연결된다.
통계청에 따르면 2025년 12월 기준 아산시 평균 연령은 42.3세다. 전국 평균인 45.9세보다 낮다. 인구는 2025년 말 기준 40만 명을 넘어섰다.
아산시는 삼성디스플레이, 현대자동차 등 대기업 사업장이 위치해 있다. 아산시 자료에 따르면 2024년 아산시 수출액은 645억 달러로 전국 기초지자체 가운데 가장 많다. 현재 17개 산업단지가 운영 중이다.
KTX 천안아산역 일대에서는 광역복합환승센터 개발이 추진되고 있다. 총 사업비는 약 6700억 원 규모다. 판매·업무·숙박·문화시설이 결합된 복합시설로 2030년 완공을 목표로 한다.
아산시는 불당지구와 아산센트럴시티 도시개발구역을 잇는 진입도로 개설 공사 실시계획인가를 고시했다. 해당 도로는 2026년 3월 착공 예정이다. 도로가 개통되면 탕정면 일대에서 신불당 중심부까지 이동 시간이 줄어들 것으로 예상된다.
이와 관련해 지역 부동산업계에서는 불당 생활권과 탕정 개발지구를 동시에 이용할 수 있는 여건이 마련된다고 보고 있다.
GS건설은 2026년 3월 아산센트럴시티 도시개발구역 A3블록에서 ‘아산탕정자이 메트로시티’를 분양할 계획이다. 해당 단지는 1638가구 규모다.
앞서 공급된 아산탕정자이 퍼스트시티(A1블록)와 아산탕정자이 센트럴시티(A2블록)를 포함하면 총 3673가구 규모의 자이 브랜드 단지가 조성된다.
업계에서는 앞선 단지 분양이 마무리된 점과 불당지구 연결도로 추진 등을 고려해 관련 수요가 이어질 것으로 보고 있다. 단지 인근에는 초등학교 예정 부지가 계획돼 있고 주요 산업단지로의 접근성도 확보돼 있다.
지역 부동산 관계자는 “아산센트럴시티는 아산신도시 개발의 마지막 구간 중 하나”라면서 “불당지구와의 접근성이 핵심”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
