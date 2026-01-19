굽네몰, ‘설프라이즈 특가’ 프로모션 진행… 최대 77% 할인 혜택

‘수비드 닭가슴살’은 신선한 국산 닭가슴살을 수비드 공법으로 가열해 더욱 촉촉하고 부드러운 식감이 특징이다 누적 1000만 팩 판매고를 올린 ‘소스가 맛있는 닭가슴살’은 촉촉한 스팀 닭가슴살에 프리미엄 소스를 더해 요리처럼 즐길 수 있는 제품이다. 한 팩에 단백질이 최대 24g 함유되어 있으며, 소스까지 먹어도 165kcal 이하로 가벼운 식단 관리에 제격이다. ‘저당 소스듬뿍통살’은 저당 설계로 소스의 풍미를 즐기면서도 당 섭취 부담을 줄인 제품이다.
굽네몰은 행사 기간 구매 고객에게 세뱃돈 할인 쿠폰을 100% 지급하는 이벤트를 진행한다. 5만 원 이상 구매 시 2000원, 3만 5천 원 이상 구매 시 1000원 상당의 장바구니 쿠폰이 제공된다. 프로모션 대상 제품 포함 4만 원 이상 구매 시 ‘소스 닭가슴살 함박스테이크 화이트머쉬룸’ 1팩을 증정하는 이벤트도 마련됐다.
굽네몰 관계자는 “설날을 앞두고 식단 관리를 계획하는 고객들을 위해 이번 프로모션을 마련했다”며 “올해도 다채로운 프로모션을 통해 소비자의 맛있고 건강한 식단 관리를 꾸준히 지원해 나갈 것”이라고 말했다.
댓글 0