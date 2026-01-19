대우건설, 부산 사직4구역 재개발 수주… 8000억 규모

대우건설은 부산 동래구 사직동 일원의 ‘사직4구역 재개발 정비사업’ 시공사로 선정됐다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 지난 17일 열린 사직4구역 재개발정비사업 조합 총회에서 시공자로 최종 선정됐다. 공사금액은 약 7923억 원 규모다.
사직4구역 재개발 사업은 부산광역시 동래구 사직동 141-10번지 일원에 지하 4층~지상 39층, 11개 동 규모의 공동주택 1730세대와 근린생활시설을 조성하는 프로젝트다. 사업지는 부산 지하철 1·4호선 동래역 더블역세권 입지로 3·4호선 미남역과 4호선·동해선 교대역도 인접해 부산 주요 도심으로의 접근성이 뛰어나다. 동래구 일대의 우수한 교육 인프라를 비롯해 대형 백화점, 온천천, 사직종합운동장 등 풍부한 생활 인프라를 갖춰 부산 내 대표적인 주거 선호 지역으로 꼽힌다.
사직동 일대는 1구역부터 5구역까지 재개발 사업이 순차적으로 추진되며 주거지 재편이 본격화되고 있다. 이 과정에서 현대건설·삼성물산·GS건설 등 국내 주요 건설사들이 참여하는 정비사업이 이어지면서, 사직동은 노후 저층 주거지에서 벗어나 대형 건설사 브랜드 단지들이 들어서는 신흥 주거벨트로 빠르게 탈바꿈하고 있다.
대우건설은 사직4구역 단지명으로 ‘푸르지오 그라니엘(PRUGIO GRANIEL)’을 제안했다. ‘위대한 주거역작’을 뜻하는 ‘그랜드(Grand)’와 하늘을 의미하는 프랑스어 ‘시엘(Ciel)’을 결합한 명칭으로 사직 중심 입지에 새로운 주거 랜드마크를 조성하겠다는 의미를 담았다고 한다.
단지 설계에는 글로벌 설계사 아카디스(ARCADIS)가 참여한다. 최상층에는 스카이 커뮤니티 2개소를 배치하고 약 1900평 규모의 트리플 선큰 파크를 조성하고 휴식 공간을 마련할 계획이다. 이와 함께 세대당 약 3.7평 규모의 커뮤니티 시설에는 다목적체육관, 피트니스클럽, GX·필라테스룸, 사우나, 독서실, 시니어클럽 등이 들어설 예정이다.
대우건설 관계자는 “사직4구역은 우수한 입지 조건과 대우건설의 시공 역량이 결합된 사업”이라면서 “부산을 대표하는 명품 주거단지로 완성하겠다”고 말했다.
한편 이번 수주는 대우건설 올해 정비사업 첫 수주다. 대우건설은 올해 성수4지구를 비롯해 서울·수도권 핵심 정비사업을 중심으로 수주에 나설 계획이다.
