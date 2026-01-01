이동채 에코프로 창업주 “전고체 시대 대비해야”

주요 사업장 방문 개발 현황 점검
에코프로는 이동채 창업주(사진)가 새해를 맞아 기술 경쟁력 강화를 위해 현장 점검에 나섰다고 18일 밝혔다. 이 창업주는 5일 충북 진천군 에코프로에이치엔 초평사업장, 7일 충북 청주시 에코프로비엠 연구동을 잇달아 찾아가 미래소재 개발 현황을 점검했다.
이 창업주는 임직원들에게 “위기 뒤 찾아올 미래를 착실히 준비하자”며 “배터리의 ‘게임 체인저’가 될 전고체 시대를 대비해 소재 개발에 연구 역량을 집중해 달라”고 주문했다. 그는 에코프로가 오늘날 글로벌 양극재 소재 기업으로 자리 잡은 성과를 강조하며 “전고체 배터리용 양극소재가 제2의 도약을 이끌 수 있도록 도전하고 또 도전해야 한다”고 말했다.
이 창업주는 올해 회사의 4대 경영 방침으로 △기술 리더십 강화 △해외 사업장 고도화 △고객 다변화 △손익 경영 강화를 제시하며 “기술력 없이는 미래도 없다”고 밝혔다.
박현익 기자 beepark@donga.com
