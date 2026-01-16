현대백화점, 수제 조청강정 브랜드 ‘청담강정’ 팝업개점

오는 22일까지 판교점 지하 1층 행사장서 운영
현대백화점은 오는 22일까지 판교점 지하 1층에서 고급 강정 브랜드 ‘청담강정’ 팝업스토어를 운영한다고 16일 밝혔다.
전통 수제 조청 활용한 프리미엄 강정 선보여
대표 메뉴 ‘호박강정·시그니처 강정·매콤 강정’ 인기 예상
100% 닭다리살 사용해 식감·풍미 살려
청담강정은 전통 수제 조청의 깊은 단맛을 살린 강정 전문 브랜드로, ‘맑은 조청에 강정을 담다’라는 뜻을 이름에 담고 있다. 인공 감미료 대신 직접 만든 조청을 활용해 자연스러운 단맛과 윤기를 살린 것이 특징이다.
모든 메뉴는 수제 조청을 기본으로 만들어지며, 대표 메뉴로는 수제 호박조청으로 단맛을 더한 ‘호박강정’, 달콤함과 은은한 매운맛이 어우러진 ‘시그니처 강정’, 매운 풍미를 강조한 ‘매콤 강정’ 등이 있다. 가격은 모두 1만5500원이며, 사용되는 닭고기는 100% 닭다리살로 부드러운 식감과 풍부한 맛을 자랑한다.
현대백화점 관계자는 “청담강정은 전통 조청의 깊이와 현대적인 감각을 결합한 브랜드로, 고객에게 색다른 미식 경험을 선사할 것이다. 지역 소상공인의 우수한 식품 브랜드를 발굴하고 소개하는 팝업 운영을 꾸준히 이어갈 계획”이라고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
