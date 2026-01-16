네고홈 2.0 공개… 부동산 시세·수수료 비교로 거래 투명성 강화

매도·임대 시 시세·수수료 비교, 매수·임차 시 중개 매물 기반 맞춤 제안 강화
중개사 전용 Web 제공으로 매물 관리·고객 제안 업무 효율 고도화
2월중 정식 업데이트 예정
부동산 중개사 제안 비교 플랫폼 ‘네고홈(Negohome)’이 프리미엄 멤버십 네트워크 기반 사용자 경험을 강화한 ‘네고홈 2.0’ 모델을 공개하고, 오는 2월중 주요 기능 업데이트를 진행할 예정이라고 밝혔다.
네고홈은 이번 고도화 과정에서 최근 인수한 하이퍼라이프케어의 전국 25만 명 규모 프리미엄 멤버십 네트워크를 적극 활용했다. 또 핵심 타깃 이용자 1,000명을 대상으로 심층 사용성 조사와 앰배서더 사용자 조사를 진행하여 거래 과정에서 이용자가 느끼는 부담을 줄이고 가격·수수료 판단 기준을 보다 명확하게 제공하는 UX 설계에 집중했다.
2월 업데이트되는 네고홈 2.0은 매도인이 집을 내놓는 과정에서 겪는 가격 설정 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다. 사용자는 아파트 동·호수만 입력하면 해당 평형의 맞춤 시세 및 거래 정보 가이드를 제공받을 수 있다. 이를 통해 거래 정보를 직접 탐색하고 계산하는 과정을 줄이고, 희망 가격을 보다 합리적으로 설정할 수 있도록 지원한다.
또 네고홈은 ‘집 내놓기’와 ‘집 구하기’ 요청 과정에서 필수 입력만 남기고 절차를 간소화해, 서비스 진입부터 요청 등록까지의 흐름도 직관적으로 개선했다.
네고홈 2.0은 중개사 제안을 검토하는 단계에서 이용자가 겪는 정보 비대칭을 줄이기 위해, 제안 조건을 한 화면에서 비교·확인할 수 있도록 구성했다. 매도인은 중개사로부터 제안을 받았을 때 희망가와 제안가의 차이를 즉시 확인할 수 있으며, 거래 조건을 보다 명확하게 판단할 수 있다.
특히 이용자는 수수료 수준을 중개 보수 법정상한가 기준과 함께 비교해 볼 수 있어, 별도의 확인 절차 없이도 수수료 구조를 직관적으로 이해할 수 있도록 했다. 네고홈은 이를 통해 거래 과정에서 발생하는 불확실성을 줄이고, 이용자가 안심하고 조건을 검토할 수 있는 경험을 제공한다는 계획이다.
‘집 구하기’ 경험도 추천 제안 중심으로 고도화된다. 이용자가 원하는 조건을 기반으로 요청을 등록하면, 중개사는 현재 보유·중개 중인 매물 풀을 바탕으로 고객 조건에 부합하는 매물을 선별해 추천 매물 형태로 제안할 수 있다. 이용자는 자신의 조건에 맞춰 정리된 제안을 확인할 수 있으며, 중개사는 고객 니즈에 적합한 매물을 보다 효율적으로 제시할 수 있도록 했다.
네고홈은 서비스 전문성과 업무 효율을 강화하기 위해 유저용 앱과 공인중개사 전용 플랫폼을 분리 개발했다. 중개사에게는 사무실 PC 환경에 최적화된 중개사 전용 Web 시스템을 제공해, 매물 관리와 고객 제안 업무를 보다 빠르고 체계적으로 수행할 수 있도록 했다.
네고홈 관계자는 “네고홈 2.0은 프리미엄 수요층 이용자의 사용성 조사와 UT 결과를 바탕으로 거래 과정에서 이용자가 부담을 느끼는 지점들을 UX로 재설계한 모델”이라며 “2월 업데이트를 시작으로 가격과 수수료 판단 기준을 보다 투명하게 제공하고, 중개사와 유저 모두가 효율적으로 거래를 진행할 수 있는 경험을 고도화해 나갈 것”이라고 밝혔다.
한편 네고홈은 하이퍼라이프케어 인수를 통해 확보한 서울 및 수도권 핵심 거점의 프리미엄 네트워크를 기반으로, 초기 거래 요청과 매물 제안이 안정적으로 연결될 수 있는 콘텐츠·수요 풀을 단계적으로 확보해 나갈 계획이다.
댓글 0