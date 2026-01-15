명륜진사갈비, ‘저가격 고품질’+‘고기테마파크’ 전략으로 ‘장수 브랜드’ 반열 올랐다

숯불돼지갈비 프랜차이즈 명륜진사갈비가 ‘저가격 고품질’ 전략과 ‘고기테마파크’라는 독특한 컨셉트로 꾸준한 성장세를 이어가고 있다고 밝혔다.
명륜진사갈비는 2017년 7월 용인시에 1호점 오픈을 시작으로 현재 국내에 543여 개, 해외에 21개 가맹점을 둔 토종 한식 프랜차이즈 브랜드로, 대한민국 100대 프랜차이즈 중 한식 부문 1위에 오르기도 했다.
프랜차이즈 업계에서는 트렌드에 민감한 소비자 특성을 고려해 프랜차이즈 수명 주기를 통상 3년으로 친다. 3년을 넘겨야 브랜드 지속성이 인정된다고 보는 시각에서 명륜진사갈비는 올해로 브랜드 론칭 7주년을 맞이해 ‘장수 브랜드’로 인정받고 있다.
지난해 공정거래위원회에서 발표한 가맹사업 현황 통계 발표에 따르면, 전년 대비 가맹본부 수는 8,759개로 7% 증가, 브랜드 수는 12,429개로 5.2% 증가, 가맹점 수는 35만 2866개로 모두 증가했다. 명륜진사갈비 측은 이와같은 레드오션 시장에서 꾸준한 성장세를 이어온 배경에 대해 네가지 이유를 들어 설명했다.
우선 ‘저가격 고품질’ 전략이다. 한국소비자원 가격정보종합포털 ‘참가격’에 따르면 물가 상승으로 외식 메뉴 가격이 꾸준히 오르면서 지난 5월 삼겹살 1인분(200g)이 2만 원을 돌파했다. 명륜진사갈비는 1인 이용 요금으로 돼지갈비, 삼겹살을 포함한 7종의 고기, 셀프바, 밥, 음료수까지 모두 무제한으로 즐길 수 있어, 고물가 시대에 가성비를 중시하는 소비자들의 호응을 얻고 있다.
두 번째는 브랜드 리뉴얼이다. 포스트 코로나 시대를 맞은 명륜진사갈비는 소비자 니즈에 따른 대대적인 리뉴얼을 통해 제2의 전성기를 만들었다. 새롭게 리뉴얼된 ‘NEW 버전 명륜진사갈비’ 매장에서는 숯불돼지갈비를 비롯하여 신메뉴 후려페퍼 스테이크, 프렌치렉, 삼겹살, 목살, 숯불닭갈비, 돼지껍데기를 출시하며 메뉴의 다양성으로 고객들을 만족시켰다. 또 떡볶이, 잡채, 모듬튀김 등 셀프바에는 다채로운 음식들로 가득 채웠다. 어린이 놀이방과 어린이 간식으로 구성된 어린이존을 운영하는 등 맛과 서비스를 향상시킴으로써 소비자들의 마음을 사로잡았다.
세 번째는 새로운 컨셉과 끈임 없는 변화이다. 명륜진사갈비는 올해 4월 전속모델로 배우 남궁민을 발탁하고, 테마파크에 온 듯이 신나고 설레는 감정을 담은 ‘고기테마파크’ CF를 공개해 한층 고급스럽고 신선한 브랜드 컨셉을 내세우고 있다. 명륜진사갈비는 ‘고기테마파크’ 컨셉을 단순히 홍보 수단으로만 삼지 않고 끊임없이 변화하고 있다. 최근에는 맥주잔을 기계 위에 올리면 아래에서부터 맥주가 차오르는 ‘리버스탭(REVERSETAP)’기계를 도입해 무제한 생맥주를 4,900원이라는 합리적인 가격에 무제한으로 즐길 수 있게 했다.
마지막으로 다양한 고객층을 위한 특별한 공간도 마련했다. ‘어머니존’에서는 건강에 좋은 곤드레밥과 3가지 양념장, 다양한 김치를 즐길 수 있다. 여름철을 겨냥한 ‘팥빙수존’도 인기다. 시원하고 달콤한 옛날 팥빙수를 추가 비용 없이 즐길 수 있어 고객들의 발길을 끌고 있다. 이 역시 1인 식사 금액으로 이용 가능해 경제적인 부담을 최소화했다.
명륜진사갈비 관계자는 “불경기 속에서도 고객들에게 다양한 경험과 가치를 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “앞으로도 고객 중심의 서비스와 합리적인 가격 정책을 통해 ‘대한민국 No.1 고기테마파크’로서의 명성을 이어갈 것”이라고 밝혔다.
한편, 생맥주 무제한 리버스탭존, 어머니존, 팥빙수존은 명륜진사갈비 전국 가맹점에 순차적으로 도입되고 있다. 도입 매장 현황 및 방문 고객을 위한 다양한 이벤트 내용은 명륜진사갈비 홈페이지에서 확인 가능하다.
