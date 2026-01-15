밀키프레소, 신규 가맹점에 3000만원 상당 주요장비 무상지원

초기 창업 비용 부담 완화…황 속 창업 진입 장벽 낮춰
커피 프랜차이즈 밀키프레소가 신규 가맹점을 대상으로 약 3000만 원 상당의 주요 장비를 무상 지원한다고 밝혔다.
밀키프레소는 커피머신과 그라인더를 비롯해 냉장·냉동고, 제빙기 등 매장 운영에 필수적인 주요 장비를 무상으로 지원한다. 예비 창업자들이 가장 큰 부담으로 꼽는 초기 설비 투자 비용을 낮춰, 불확실한 시장 환경에서도 안정적인 창업이 가능하도록 리스크를 최소화하는 데 초점을 맞췄다.
이번 무상지원 정책은 저성장 국면이 장기화되며 카페 창업 전망에 대한 우려가 커지는 상황에서, 실질적인 비용 절감을 통해 창업 진입 장벽을 낮추기 위한 전략의 일환이다. 밀키프레소는 단순한 가맹점 수 확대가 아닌, 초기 가맹점주의 안정적인 안착과 장기 운영 가능성을 고려한 지원 정책이라는 점을 강조하고 있다.
밀키프레소는 종로구청점, 강동성심병원점, 숙명여대점 등 주요 직영점을 운영하며 상권별 매출 구조와 운영 데이터를 축적해 왔다. 이러한 직영점 운영 경험을 바탕으로, 가맹점에도 검증된 운영 가이드와 수익 구조를 적용하며 가맹 사업을 본격화하고 있다.
브랜드 경쟁력의 핵심은 가격과 품질의 균형이다. 밀키프레소는 아메리카노를 1,800원대 가격에 제공하면서도 100% 아라비카 뉴크롭 원두를 사용하고, 전문 로스터리 직공급 체계를 통해 원가 안정성과 품질 유지를 동시에 추구하고 있다. 시그니처 크림 음료를 중심으로 한 메뉴 구성은 가격 대비 만족도를 높이며 재방문을 유도한다.
운영 효율화 전략도 병행하고 있다. 전용 앱 기반 주문·적립·쿠폰 시스템을 통해 운영 과정을 자동화하고, 직영점 데이터를 기반으로 한 메뉴 구성과 운영 매뉴얼을 가맹점에 적용해 손익분기점(BEP) 단축을 도모하고 있다.
상권 전략 역시 차별화 요소로 꼽힌다. 관공서, 병원, 대학가 등 고정 수요가 기대되는 상권을 중심으로 직영 운영 경험을 축적해 온 만큼, 변동성이 큰 외식 시장에서도 비교적 안정적인 매출 구조를 구축할 수 있다는 평가다.
밀키프레소 관계자는 “불황일수록 예비 창업자들은 초기 투자 비용과 운영 리스크를 가장 먼저 고려한다”며 “주요 장비 무상지원과 가격 경쟁력, 운영 효율을 기반으로 가맹점이 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 지원을 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.
