[알립니다]2026 하우징브랜드페어 개최

박람회 전문기업 ㈜동아전람이 주최하는 ‘2026 하우징브랜드페어’가 1월 29일부터 2월 1일까지 서울 코엑스(COEX)에서 개최된다.
동아전람의 건축박람회는 매년 우수한 건축 기술을 선보이는 장으로 자리매김해 왔다. 다양한 참가 업체의 기술 교류와 건축 시장의 활력을 높이는 비즈니스의 장으로 주목받는 이번 박람회는 다양한 분야의 관람객을 위한 각양각색의 맞춤형 컨설팅이 제공된다. 부스마다 상주하는 수준 높은 전문가들과의 1대1 상담과 참가 업체들이 제공하는 다양한 이벤트 혜택을 받을 수 있다.
또한 코엑스 전시장은 교통 접근성이 뛰어나 업계 관계자와 소비자 모두에게 편리한 관람 환경을 제공한다.
이번 2026 하우징브랜드페어는 최신 정보와 수준 높은 전시 콘텐츠를 통해 참관객의 만족도를 높일 것으로 예상된다.
관람 시간은 오전 10시부터 오후 6시까지이며 동아전람 홈페이지에서 사전 등록하면 무료 관람 초청장을 문자로 받아볼 수 있다.
■ 전시 명칭: 2026 하우징브랜드페어
■ 기간: 2026년 1월 29일∼2월 1일
■ 관람 시간: 오전 10시∼오후 6시(일요일은 오후 5시30분까지)
■ 장소: COEX
■ 주최: ㈜동아전람
■ 전시 품목: 건축자재, 인테리어, 전원주택, 이동식주택, 건축공구, 한옥, 조명, 내·외장재, 농촌체류형쉼터, 냉난방기기, 유리·창호재, 급수·위생설비재, 건축·주택정보, 조경, 방수단열·도장기자재, 건축·주택 관련 제품
