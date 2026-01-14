중견기업 53% “올해 투자계획 없다”…“투자 축소”도 16%

한국 경제의 허리 역할을 하는 중견기업 절반 이상이 올해 투자 계획을 세우지 않은 것으로 나타났다.
한국중견기업연합회는 ‘2026년 중견기업 투자 전망 조사’ 결과 이같이 파악됐다고 14일 밝혔다. 이번 조사는 지난해 11월 17∼28일 중견기업 650곳을 대상으로 진행됐다.
먼저 올해 투자 계획에 관한 질문에 응답 기업 53.1%가 ‘없다’고 답했다. 투자를 확대할 계획이 있는 기업은 46.9%로 나타났다. 투자 계획이 없는 이유로는 투자가 불필요한 업종이라는 응답이 34.2%로 가장 많았다. 이어 불확실한 시장 상황 28.7%, 경영 실적 악화 20.9%, 이미 투자 완료 9.3%, 신규 투자처 미확보 4.9% 순으로 나타났다. 특히 제조 중견기업은 불확실한 시장 상황(30.9%)과 경영 실적 악화(29.3%)를 주된 원인으로 꼽았다.
올해 투자 규모를 줄이겠다고 답한 중견기업은 16.4%로 파악됐다. 투자 축소 이유는 내수시장 부진(42.0%), 경기 악화 우려(24.0%), 생산 비용 증가(16.0%), 고금리·자금조달 애로(8.0%) 등의 순이었다.
