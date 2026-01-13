샤넬 클래식백 2000만원 넘었다…새해들어 또 가격 인상

프랑스 사치품 브랜드 샤넬이 국내에서 판매 중인 가방 등 일부 제품의 가격을 인상한다.
13일 샤넬코리아에 따르면 이날부터 ‘클래식 맥시 핸드백’ 가격은 1892만 원에서 2033만 원으로 7.5% 인상됐다. ‘클래식 11.12백 램스킨 골드메탈 블랙’은 1666만 원에서 1790만 원으로, ‘미니 클래식백 램스킨 골드 메탈’은 768만 원에서 825만 원으로 각각 7.4%씩 올랐다. ‘보이 샤넬 플랩백’은 1091만 원에서 1173만 원으로 7.5% 인상됐다.
샤넬은 지난해 1월과 6월에도 국내에서 판매 중인 일부 제품의 가격을 올린 바 있다. 이에 올해도 샤넬 측이 수차례 가격을 올릴 것이란 전망이 나온다.
명품업계에서는 높아진 환율, 금값, 인건비 등이 인상 요인으로 거론된다. 하지만 럭셔리 브랜드들이 일부러 높은 가격을 책정해 희소성을 유지하려는 정책을 쓰기 때문이라는 비판도 나온다. 국내 사치품 시장에서 베블런 효과(가격이 비쌀수록 수요가 증가)가 뚜렷해, 명품업체들이 이를 전략적으로 활용한다는 것이다.
김다연 기자 damong@donga.com
