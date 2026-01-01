“로봇용 디스플레이, 우리가 잘하는 차량용과 유사”

정철동 LG디스플레이 사장(사진)이 올해 목표로 ‘핵심 기술 선점’과 ‘수익 안정화’를 꼽았다. 정 사장은 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 CES 2026이 열린 7일(현지 시간) 미국 라스베이거스에서 기자들과 만나 “중국이 추격하는 상황에서 앞서가려면 차별화된 압도적 기술력을 확보해야 한다”며 “올해, 내년의 단기적 수익이 아니라 지속 가능한 수익 구조를 만들 것”이라고 말했다.
정 사장은 이 목표를 달성할 방법으로 ‘인공지능 전환(AX)’과 ‘가상 설계(VD)’를 꼽았다. 인공지능(AI)을 활용해 신소재를 개발하고 공정을 효율화하는 등 원가를 절감하고, 제품 경쟁력을 높이겠다는 것이다.
정 사장은 CES에서 중국 기업들의 부스를 둘러본 뒤 “유기발광다이오드(OLED)를 따라잡기 위해 액정표시장치(LCD)로 화질과 원가 방면에서 노력을 많이 하고 있다는 것이 느껴졌다”고 말했다. 다만 “OLED와 LCD가 전혀 다른 기술이기에 소비자들은 차이를 분명 느낄 것”이라고 선을 그었다.
정 사장은 로봇용 디스플레이 등 미래 산업에 대한 자신감도 내비쳤다. 그는 “로봇에서 필요한 디스플레이 규격이 우리가 이미 잘하는 차량용 디스플레이의 규격과 유사하다”며 “기존 기술력을 토대로 앞으로 새로 생길 고객 수요에 대처할 것”이라고 말했다.
